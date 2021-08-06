Бойцы разбили вражеский конвой

Бойцы УПА взяли в плен 107 немцев Фото: istpravda.com.ua

6 августа 1944 года воины УПА разгромили нацистский конвой под селом Ясинька Масьова - теперь Ясеница Львовской области.

Операцию запланировали бойцы куреня "Бешеные", входившего в состав военных округов "Черный лес" и "Говерла" направления УПА-Запад. Командовал куренем хорунжий Василий Андрусяк - Резун.

Устроить засаду неподалеку от Ясиньки и захватить немецкий конвой должна была вторая чета первой сотни под командованием булавного Славка. Бойцы расположились в лесу вокруг пути и напали в подходящий момент. Немцев окружили и не позволили отступить.

Во время боя воины УПА уничтожили 32 и взяли в плен 107 немцев. Захватили 60 телег с припасами и лекарствами, 23 пулемета, 500 автоматов и патроны к ним. УПА потеряла одного бойца.

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Андрусяк с группой повстанцев 24 февраля 1946 года попал в засаду группы 215-го стрелкового полка внутренних войск НКВД. Тяжело раненный командир был вынужден застрелиться. Две недели тела убитых повстанцев возили селами, чтобы запугать местных жителей. 9 марта 1946-го их выставили на показ в райцентре Богородчаны. По другой версии, повстанцы сумели вырваться из окружения, но Андрусяка застрелил советский агент под псевдонимом "Запорожец".