Украинский полковник попал в засаду и застрелился

В 1946 году во время боя погиб повстанец Василий Андрусяк. Фото: na-skryzhalyah.blogspot.com

24 февраля 1946 года в современном Богородчанском районе Ивано-Франковской области в бою с НКВД погиб полковник УПА Василий Андрусяк на псевдо "Грегит", "Резун".

Он руководил тактическим отрезком "Черный лес". Боролся в регионе с советскими спецслужбами. 7 января 1945 года получил тяжелое ранение в бою. Его прооперировал хирург Алексей Зеленюк. Уже через 20 дней после ранения Андрусяк руководил боем у села Глубокое в Богородчанском районе. Весной 1945 года Краевой повстанческий штаб наградил его Золотым Крестом Боевых Заслуг 2-го класса и назначил командиром "Черного леса".

Андрусяк с группой повстанцев 24 февраля 1946 года попал в засаду группы 215-го стрелкового полка внутренних войск НКВД. Тяжело раненный командир был вынужден застрелиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесу обнаружили архив повстанцев

2 недели тела убитых повстанцев возили селами, чтобы запугать местных жителей. 9 марта 1946-го их выставили на показ в райцентре Богородчаны.

По другой версии, повстанцы сумели вырваться из окружения, но Андрусяка застрелил советский агент под псевдонимом "Запорожец".

Военную награду УПА Крест Боевой Заслуги установили приказом главного командования 27 января 1944 года. Приказ подписали главный командир Роман Шухевич и шеф Главного военного штаба Дмитрий Грицай. Крест стал самой высокой военной наградой УПА и Украинского главного освободительного совета - УГВР.