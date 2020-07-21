Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самолет "Winnie Mae" сохраняют Смитсоновском институте. Фото Jarek Tuszyński

Американский летчик Вилли Пост облетел вокруг земного шара 22 июля 1933-го. Полет продолжался 7 дней 18 часов 49 минут.

Путешественник Вилли Пост начал летать с 20 лет, хотя имел детскую травму - не видел на один глаз. Мечтал о кругосветном путешествии на самолете.

Выбрал для полета самолет Lockheed Vega 5В - самый быстрый в 1930-е годы. Вместо шести посадочных мест в кабине были установлены топливные баки с горючим. Была улучшена аэродинамика самолета, а скорость увеличена до 217 км / ч.

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Самолет стартовал 23 июня 1933-го из аэропорта им. Рузвельта в Нью-Йорке. Полет был разбит на 14 этапов для заправки топлива и проверки работы узлов самолета.

Первый этап полета проходил от Нью-Йорка до Харбор Грейс в Исландии. Затем через океан в английский Честер, на Ганновер, Берлин. Перелет отводилось 35 часов без отдыха. После девяти часов сна был взят курс на Москву и дальше в Новосибирск, Иркутск, Благовещенск-на-Амуре.

Затем состоялся перелет в Хабаровск и далее через Тихий океан на Аляску. Он проработал маршрут в 25 089 км за 7 дней 18 часов и 49 минут. За заслуги в авиации Международная авиационная федерация наградила Вилли Поста Золотой медалью

Через два года Пост разбился на самолете на арктическом озере.

Английский мореплаватель Джон Дэвис 20 июля 1985-го стал первым из европейцев, доплыл до южного берега Гренландии и открыл путь к острову через Атлантику.