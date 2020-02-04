Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы

Фото: Назар Дубив

Известных украинцев изобразили в современном модном стиле. Рисунки опубликовал в Facebook пользователь Назар Дубив.

"Если бы известные украинские исторические фигуры стали модниками в 2020 году (серия собственных работ)", - написал автор.

На рисунках изображены проводник Организации украинских националистов Степан Бандера, писатели Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, историк, председатель Украинского Централ Совета УНР Михаил Грушевский, философ Григорий Сковорода, гетман Богдан Хмельницкий, великий князь Киевский Владимир Великий.

На художественные работы отреагировали сети:

"Гениально"

"Богдану Хмельницкому не было бы сегодня равных, еще тот красавец"

"Франко и Бандера - топчик"

"Вауууу!!! Круто!"

"Круть, Сковорода, Бандера, Владимир красавчики"

"Мне очень импонирует такой взгляд на классиков"

"Супер! Покажу ученикам".

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22 января прошел 101 год с тех пор, когда деятели Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики на Софийской площади Киева провозгласили Акт соединения. Это событие Украина отмечает Днем соборности.