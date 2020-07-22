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среда, 22 июля 2020 15:36

Авторов англоязычных словарей призывают писать о Голодоморе

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Авторов англоязычных словарей призывают писать о Голодоморе
Украинцы Канады призывают включить термин "Holodomor" в английские словари Фото: education.holodomor.ca

На портале Change.org появилась петиция о включении термина "Holodomor" в самые крупные английские словари, в частности Merriam-Webster, Oxford и Dictionary.com. Инициировали ее Украинские организации Канады.

"Слово "Голодомор" до сих пор отсутствует в ведущих словарях английского языка. Но благодаря работе тысяч журналистов, историков, педагогов и исследователей слово стало международно признанным термином для обозначения устроенного сталинским государством геноцида украинского народа", - говорится в петиции.

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Отмечается, что Россия продолжает отрицать его. Но уже более 17 стран, в том числе и Канада, признали Голодомор геноцидом.

"Поддерживая эту петицию, вы можете помочь нашим усилиям по повышению осведомленности о Голодоморе, увеличениею количества стран, которые признают трагедию актом геноцида и в раскрытии правды о современных геноцидах, происходящих во всем мире", - пишут авторы.

По состоянию на 15:00 онлайн-петиция набрала более 2,8 тыс. подписей.

Депутаты канадской провинции Квебек единогласно приняли законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа 3 июня 2010 года. Это была шестая юрисдикция. В документе говорилось, что голод был искусственно создан советским режимом Иосифа Сталина, чтобы уничтожить стремление украинского народа к построению свободного и независимого украинского государства.

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