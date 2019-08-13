 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5382
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 1107
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 846
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1530
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3078
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2187
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5040
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14931
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16002
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
7
22
11
9
20
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Как отдыхали в Моршине в советские времена - цветные фото
Как отдыхали в Моршине в советские времена - цветные фото
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Видео
Все видео
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
Запустили проект по защите курганов
Запустили проект по защите курганов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5382
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4574
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4158
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7839
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 297
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 13:41

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
7

  Комментировать

Каленик Терещенко
Фото: Предоставлено Ольгой Осипенко
Родительский дом Каленика Терещенка
Погруддя Шевченка в школі села Моринці Звенигородського району
Каленик Терещенко с женой Марией
Бюст Шевченко в городе Городище

В многодетной семье отставного солдата и крестьянки в селе Поповке - теперь Звернигородський район Черкасской области, 13 августа 1879-го родился Каленык Терещенко - автор первого памятника Тарасу Шевченко, установленном на Чернечей горе возле Канева.

Как-то дети играли на улице и старшая из сестер Горпына взяла его на спину. Побежала наперегонки с другими вокруг жернового камня. Споткнулась и упала. Каленик ударился о камень и повредил переносицу. Сестра, боясь наказания, родителям не призналась. Но рана осталась.

В пять лет Каленык осиротел, умер отец. И именно в это время мальчик начинает интересоваться искусством.

"Наша семья вся была способна к рисованию, - сохранилась запись воспоминаний сестры Софии. - Когда я была маленькая, я тоже рисовала. Зашел в наш дом случайно волостной писарь, увидел мои рисунки, которые забрал с собой и показал в Звенигородке мировому посреднику Мокову, а тот показал на съезде посредников, среди которых был граф Муравьев. Муравьев забрал рисунки, показал в Петербурге, там сказали, будто я очень способная. Когда ехала жена Муравьева в Петербург, то взяла и меня с собой. Она передала меня к Шуваловой, которая помогала в начале мне, а позже я рисовала картины в музее и получала деньги. Я знала, что брат Каленик более способен от меня, поэтому я похлопотала, и его приняли в художественную школу учиться бесплатно и выдали ему стипендию, а также обеды. Таким образом он закончил. После школы он перешел в Петербургскую академию художеств. Затем работал по скульптуре".

В 1902-1914 годах Каленык набирался художественного опыта в мастерской Беклемишева в Петербурге. Именно благодаря этому скульптору, овладел искусством творения памятников.

После окончания Академии преподает лепка в школе искусств. А также работает в монументально-декоративном оформлении дворцов Петергофа и Царского села. Создает лепные украшения и скульптуры для придворного музея в стиле княжества Киевской Руси, барельеф "Олегу ладьи и струги под Царьградом".

Через революцию в России возвращается в родное село.

Преподает рисование, учит детей живописи и ваяния в Звенигородской и Гусаковского школах. Оформление выставки в сельбудах. Вместе с сестрой Софией и братом Нифонтом основал в 1920 году художественную школу имени Тараса Шевченко. Помогал сестре в создании краеведческого музея в Звенигородке.

Каленик Терещенко одним из первых скульпторов, который увековечил Тараса в памятниках. С легкой руки скромного мастера из Звенигородки начало и "классический образ" народного поэта: в шапке, в кожухе, со строгим, даже гневным взглядом.

Автор: Предоставлено Ольгой Осипенко
  Каленик Терещенко с женой Марией
Каленик Терещенко с женой Марией

Первую рабочую модель он вылепил из глины. Далее смастерил модель из дерева. Рабочие литейного цеха Городищенского сахарозавода на собственный риск выполнили все необходимые работы и в 1923 году стали создателями одного из первых отечественных памятников Шевченко.

В воскресенье 1 июля 1923-го в присутствии 15 тыс. жителей Канева, близлежащих сел и гостей из других уголков Украины памятник торжественно открыли. Этот бюст простоял на могиле 16 лет. Затем его заменили величественным памятником Матвея Манизера, что стоит на Чернечей горе и поныне.

Каленик Мефодьевич первым бюстом был недоволен и сделал еще одну модель - из дерева. Ее спрятали на чердак литейного цеха сахарного завода, впоследствии разыскали и начали отливать по нему чугунные памятники.

Работа Каленыка Терещенко была еще в селе Шевченково и городе Шпола. Они не сохранились. До сих пор стоит только созданное по образцу Терещенков памятников бюст в Млиеве. Отдельные бездумно уничтожены как "устаревшие", другие стали музейными экспонатами или, как в Моринцах, украшают один из уголков школы.

В советское время о мастере забыли. Считали причастным к бывшему "царского режима", потому что учился и почти 15 лет прожил в Петербурге.

Имел недостаток в языке. Говорил невнятно, в нос - из-за детской травмы. Из-за этого не мог устроить личную жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали за исполнение "Ще не вмерла Украина"

"Дядя юности был внешне красивый и недостатки в языке он очень стеснялся, - вспоминала племянница Антонина - дочерь старшего брата Нифонта. - Не решался в юности жениться. Девушкам, которые нравились ему, он не объяснялся. И не предлагал руки и сердца. А тех, что сами набивались, он не любил. И не хотел связывать свою жизнь с ними.

Работал он перед Звенигородкой в ​​Почапинцах завклубом при сахарном заводе. Поломал ногу и попал в больницу. Мария Владимировна была в этой больнице санитаркой. Ухаживала за ним и сама женила на себе. Были они очень разные по натуре и по культуре. Дядя был деликатным, мягкосердечным, чувствительным человеком. Мария Владимировна имела склонность к спекуляции и очень любила это дело. Правда, она была хорошей хозяйкой, а дяде надоело скитаться голодным и грязным. Уже стал старым и хотелось больше спокойной жизни.

Он выполнял все прихоти тети, чтобы "беда тихо". Добывать деньги в тети была основная цель до самой смерти. Она болела шизофренией, манией преследования. Была очень суеверна, любила лечиться травами и нашептыванием, и не верила врачам. Дядю от слепоты лечила пыльцой с цветущего ржи. Из-за чего он совсем ослеп".

Знали его как "слепого деда", что плел из лозы корзины.

Умер скульптор 3 июня 1969. Похоронила его жена рядом с могилой сестры Софии Терещенко в Звенигородке.

16 февраля 1813 года в городе Городище, на Черкасщине родился автор первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" Семен Гулак-Артемовский.

Одиннадцатилетнего Семена отец, священник Покровской церкви Степан Артемовский, отвез в Киев в духовное училище чтобы дать ему хорошее образование. Сейчас в Киеве на Набережно-Крещатикская улице, на доме 31 висит мемориальная доска, посвященная Семену Гулаку-Артемовскому. Здесь он учился в 1824-1830 годах.

Автор: Ольга Осипенко, ведущий научный сотрудник музея С.С.Гулака-Артемовского в Городище Черкасской области
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 54038
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 38746
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 34542
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 28341
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 23637
История
Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены
Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены
 Просмотров: 126
Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
22
 Просмотров: 3051
Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи
Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи Просмотров: 2619
Российские войска вошли на территорию Польши
Российские войска вошли на территорию Польши
 Просмотров: 648
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
11
 Просмотров: 2106
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
Голосов: 1181
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua