Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Фото: Предоставлено Ольгой Осипенко

В многодетной семье отставного солдата и крестьянки в селе Поповке - теперь Звернигородський район Черкасской области, 13 августа 1879-го родился Каленык Терещенко - автор первого памятника Тарасу Шевченко, установленном на Чернечей горе возле Канева.

Как-то дети играли на улице и старшая из сестер Горпына взяла его на спину. Побежала наперегонки с другими вокруг жернового камня. Споткнулась и упала. Каленик ударился о камень и повредил переносицу. Сестра, боясь наказания, родителям не призналась. Но рана осталась.

В пять лет Каленык осиротел, умер отец. И именно в это время мальчик начинает интересоваться искусством.

"Наша семья вся была способна к рисованию, - сохранилась запись воспоминаний сестры Софии. - Когда я была маленькая, я тоже рисовала. Зашел в наш дом случайно волостной писарь, увидел мои рисунки, которые забрал с собой и показал в Звенигородке мировому посреднику Мокову, а тот показал на съезде посредников, среди которых был граф Муравьев. Муравьев забрал рисунки, показал в Петербурге, там сказали, будто я очень способная. Когда ехала жена Муравьева в Петербург, то взяла и меня с собой. Она передала меня к Шуваловой, которая помогала в начале мне, а позже я рисовала картины в музее и получала деньги. Я знала, что брат Каленик более способен от меня, поэтому я похлопотала, и его приняли в художественную школу учиться бесплатно и выдали ему стипендию, а также обеды. Таким образом он закончил. После школы он перешел в Петербургскую академию художеств. Затем работал по скульптуре".

В 1902-1914 годах Каленык набирался художественного опыта в мастерской Беклемишева в Петербурге. Именно благодаря этому скульптору, овладел искусством творения памятников.

После окончания Академии преподает лепка в школе искусств. А также работает в монументально-декоративном оформлении дворцов Петергофа и Царского села. Создает лепные украшения и скульптуры для придворного музея в стиле княжества Киевской Руси, барельеф "Олегу ладьи и струги под Царьградом".

Через революцию в России возвращается в родное село.

Преподает рисование, учит детей живописи и ваяния в Звенигородской и Гусаковского школах. Оформление выставки в сельбудах. Вместе с сестрой Софией и братом Нифонтом основал в 1920 году художественную школу имени Тараса Шевченко. Помогал сестре в создании краеведческого музея в Звенигородке.

Каленик Терещенко одним из первых скульпторов, который увековечил Тараса в памятниках. С легкой руки скромного мастера из Звенигородки начало и "классический образ" народного поэта: в шапке, в кожухе, со строгим, даже гневным взглядом.

Автор: Предоставлено Ольгой Осипенко Каленик Терещенко с женой Марией

Первую рабочую модель он вылепил из глины. Далее смастерил модель из дерева. Рабочие литейного цеха Городищенского сахарозавода на собственный риск выполнили все необходимые работы и в 1923 году стали создателями одного из первых отечественных памятников Шевченко.

В воскресенье 1 июля 1923-го в присутствии 15 тыс. жителей Канева, близлежащих сел и гостей из других уголков Украины памятник торжественно открыли. Этот бюст простоял на могиле 16 лет. Затем его заменили величественным памятником Матвея Манизера, что стоит на Чернечей горе и поныне.

Каленик Мефодьевич первым бюстом был недоволен и сделал еще одну модель - из дерева. Ее спрятали на чердак литейного цеха сахарного завода, впоследствии разыскали и начали отливать по нему чугунные памятники.

Работа Каленыка Терещенко была еще в селе Шевченково и городе Шпола. Они не сохранились. До сих пор стоит только созданное по образцу Терещенков памятников бюст в Млиеве. Отдельные бездумно уничтожены как "устаревшие", другие стали музейными экспонатами или, как в Моринцах, украшают один из уголков школы.

В советское время о мастере забыли. Считали причастным к бывшему "царского режима", потому что учился и почти 15 лет прожил в Петербурге.

Имел недостаток в языке. Говорил невнятно, в нос - из-за детской травмы. Из-за этого не мог устроить личную жизнь.

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"Дядя юности был внешне красивый и недостатки в языке он очень стеснялся, - вспоминала племянница Антонина - дочерь старшего брата Нифонта. - Не решался в юности жениться. Девушкам, которые нравились ему, он не объяснялся. И не предлагал руки и сердца. А тех, что сами набивались, он не любил. И не хотел связывать свою жизнь с ними.

Работал он перед Звенигородкой в ​​Почапинцах завклубом при сахарном заводе. Поломал ногу и попал в больницу. Мария Владимировна была в этой больнице санитаркой. Ухаживала за ним и сама женила на себе. Были они очень разные по натуре и по культуре. Дядя был деликатным, мягкосердечным, чувствительным человеком. Мария Владимировна имела склонность к спекуляции и очень любила это дело. Правда, она была хорошей хозяйкой, а дяде надоело скитаться голодным и грязным. Уже стал старым и хотелось больше спокойной жизни.

Он выполнял все прихоти тети, чтобы "беда тихо". Добывать деньги в тети была основная цель до самой смерти. Она болела шизофренией, манией преследования. Была очень суеверна, любила лечиться травами и нашептыванием, и не верила врачам. Дядю от слепоты лечила пыльцой с цветущего ржи. Из-за чего он совсем ослеп".

Знали его как "слепого деда", что плел из лозы корзины.

Умер скульптор 3 июня 1969. Похоронила его жена рядом с могилой сестры Софии Терещенко в Звенигородке.

16 февраля 1813 года в городе Городище, на Черкасщине родился автор первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" Семен Гулак-Артемовский. Одиннадцатилетнего Семена отец, священник Покровской церкви Степан Артемовский, отвез в Киев в духовное училище чтобы дать ему хорошее образование. Сейчас в Киеве на Набережно-Крещатикская улице, на доме 31 висит мемориальная доска, посвященная Семену Гулаку-Артемовскому. Здесь он учился в 1824-1830 годах.