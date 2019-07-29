Атомная лодка установила первый рекорд

Лодка "Наутилус" повредил перископ на Полюсе Фото: www.popmech

Американская атомная подводная лодка "Наутилус" впервые в истории под водой достиг географического Северного полюса Земли 3 августа 1958 года. Подводная лодка, названный в честь вымышленного корабля из произведений Жюля Верна, эксплуатировалась в течение четверти века и стала первопроходцем.

Атомная субмарина "Наутилус" построена в 1954 году. Экипаж состоял из 13 офицеров и 92 матросов. Лодка была оснащена шестью носовыми 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и нес на борту 24 торпеды.

"Наутилус" прошел Берингов пролив 1 августа у северного побережья Аляски погрузился в воду. Зайдя под лед, "Наутилус" попытался всплыть, однако напоролся на дрейфующую льдину, серьезно повредив единственный перископ. 3 августа 1958 достиг Северного полюса и без остановки продолжил плавание в направлении Исландии. Это был первый в истории корабль, достигший полюса своим ходом.

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Корабль длиной 97 метров, мог развивать скорость до 20 узлов. 3 марта 1980 года "Наутилус" после 25 лет службы был исключен из состава флота. 20 мая 1982 года корабль был объявлен национальным историческим памятником. "Наутилус" отбуксировали в Гротон (штат Коннектикут). В музее подводного флота США, первую в мире атомную подводную лодку могут посетить все желающие.



Близнец "Титаника" - корабль "Британик" затонул 21 ноября 1916 в Средиземном море за 55 мин. Он подорвался на немецких минах.