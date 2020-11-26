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четверг, 26 ноября 2020 10:17

Ярослав Мудрый стал киевским князем

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Ярослав Мудрый стал киевским князем
При Ярославе на Руси закрепилось христианство. Фото: Ukrainian people

Ярослав Мудрый стал киевским князем 26 ноября 1015 года. После смерти своего отца Владимира Великого ему удалось нанять 1 тыс. варягов и разбить войско своего брата Святополка у Любеча на современной Черниговщине.

В 1018 году Святополк позвал на помощь польского короля Болеслава I. Его войска вынудили Ярослава покинуть Киев и бежать в Новгород. Но после окончательной победы в битве над рекой Альтой 1019 Ярослав Мудрый окончательно стал киевским великим князем.

Ярослав Мудрый вел борьбу за объединение Киевской Руси. Составил сборник законов - Русскую Правду.

В правление Ярослава Мудрого в государстве распространилось и укрепилось христианство. В 1039 году летописи документально утверждают о существовании Киевской митрополии, в юрисдикции Константинопольского патриарха.

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Ярослав согласовал церковный устав. Им определялись права церкви и духовенства. В 1051 году по инициативе Ярослава собор местных епископов избрал русина Илариона митрополитом киевским. При нем основали множество монастырей.

Князь основал при Софийском соборе школу и библиотеку. Приказал переводить греческие и другие книги на церковнославянский язык.

Киевский князь Святослав Храбрый одержал победу 3 июля 964-го над войском Хазарского каганата. Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги проводил активную внешнюю политику, значительно расширив территорию Русского государства.

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Дата
26
ноября

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