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четверг, 22 апреля 2021 17:17

Архивы выложили в сеть фото и документы по Чернобылю
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Митинг по случаю завершения строительства перекрытия реакторного зала энергоблока № 4
Фото: archives.gov.ua
Монтаж металлоконструкций перекрытия и бетонирование защитной стены энергоблока № 4
Начальник военной автоинспекции сектора № 2, офицер А. Решетняк регулирует движение автотранспорта, направляющегося в район аварии
Начальник смены реакторного цеха № 1 Гладенко проводит радиационный контроль поверхности реактора.
Военные и работники ГАИ в автомобиле на территории, загрязненной после аварии

Государственная архивная служба Украины создала онлайн-выставку к годовщине Чернобыльской трагедии.

Опубликовали фото и документы, касающиеся катастрофы на ЧАЭС и ликвидации ее последствий. Экспозиция доступна на портале Государственной архивной службы Украины.

"Комплекс документов, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС, всесторонне отражает причины, ход и последствия крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, которая стала жестоким испытанием не только для Украины. Тоталитарная советская система скрывала правду об этой трагедии, документы о ней имели разные грифы секретности.

В независимой Украине эти грифы сняты, документы доступны для исследования и частично опубликованы, а 30 октября 2017 украинская номинация "Документальное наследие, связанное с аварией на Чернобыльской АЭС" была включена в Международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира", - рассказал глава Укргосархива Анатолий Хромов.

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Опубликовали документы из государственных архивов Киевской и Житомирской областей, Центрального государственного архива общественных объединений Украины и Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Пшеничного.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. За два месяца перед тем руководство Советского Союза объявило Гласность, но чрезвычайная ситуация показала фальшивость этого лозунга. Осознавая возможные последствия катастрофы для коммунистического режима, власть избрала курс на ее замалчивание.

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