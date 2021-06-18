Архивные материалы о помощи союзников во время Второй мировой способны подорвать авторитет России - историк

В СССР заявляли, что доля поставок США относительно отечественного производства составляла лишь 4% Фото: bigenc

В России не хотят признавать, что помощь союзников по программе ленд-лиза стала определяющим фактором победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это могут доказать документы, хранящиеся в российских архивах. Их публикация подорвет авторитет РФ в мире и среди ее граждан.

"Путин признал, что помощь была важной, но не настолько. Что удивляться, когда уже убеждают в ключевой роли в разгроме нацизма уже не советского народа, а российского. Видим откровенную приватизацию победы. В контексте такой политики невозможно признать, что помощь от США, Канады и Великобратинии имела не меньший вес чем мужество воинов", - рассказал Gazeta.ua историк Ростислав Пилявец.

В 1990-х среди российских исследователей распространялись объективные оценки ленд-лиза, но с приходом Владимира Путина все изменилось. Он сделал заявление, что Россия как правопреемница СССР, в 2006-м рассчитались по ленд-лизу. Но никакого подтверждения этим словам нет.

"Идет к тому, что все сказанное против Кремля в контексте истории признается преступлением. Россия держится на своих "скрепах". Одна из крупнейших это победа в "Великой отечественной войне". Без нее все рухнет. Многие материалы в отношении тех времен находятся в российских архивах и поэтому они недоступны. С их помощью можно установить историческую правду", - считает исследователь.

Ленд-лиз - это программа по которой США передавали своим союзникам во Второй мировой войне технику, продукты и другие стратегические ресурсы. Старт програме дали в марте 1941 года.

"Если поставленные материалы уничтожались или терялись в ходе боевых действий, то их не нужно было оплачивать. Только за то, что оставалось нужно было заплатить или вернуть США в случае необходимости. Концепция программы предоставляла президенту США право принимать решение о помощи любой стране, чья оборона считалась для Вашингтона жизненно важной. Поставки из США шли в наиболее критические для Советского Союза моменты, когда шла битва под Москвой. Во многом это переломило ход войны. Можем говорить о ленд-лизе, как об одном из решающих факторов достижения общей победы над нацизмом", - говорит Ростислав Пилявец.

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Существенную помощь от США получили Великобритания и СССР - соответственно на 31,5 и 12,9 млрд долларов. В СССР говорили, что помощь была не такой значительной.

"Доставляли необходимое преимущественно морем - тихоокеанский, трансиранский, арктический маршруты. Плавали и через Черное море. Не все доходило. Потеряли где-то 7-10%, ведь немцы охотились за конвоями.

Пропагандисты Москвы уверяли, что помощь оказанная западными странами составила до 4% от произведенного в годы войны в Советской Союзе. Об этом заявлял в своей книге председатель Госплана СССР Николай Вознесенский. Анализ поставок дает другие данные. Из США в СССР завезли 12,7 тыс. танков - 14-16% от количества изготовленного в СССР. По самолетах - 12-16%. Таких качественных автомобилей как в США в СССР не было. На Studebaker US6 ставили "Катюши". Советские военные массово пользовались Willys MB и Jeep. Это делало армию мобильной. Почти половина автомобилей в распоряжении советских войск до конца войны - завезенные. Также самолеты, лодки. Союзники поставляли снаряды, винтовки, пистолеты, взрывчатку. Завозили паровозы и вагоны, которых в Советском Союзе было очень мало", - объясняет историк.

США давали СССР высококачественные станки, так как советская промышленность не умела производить их.

"Благодаря американскому оборудованию построили часть своих самолетов и танков. США предоставляли материалы для производства высококачественной стали, высокооктановый бензин для техники, который в СССР не производили. Поставки шли до конца сентября 1945 года, хотя акт капитуляции Германии подписали 7 мая.

Доставленные продукты рассчитаны на кормление 10-миллионной армии в течение более чем пяти лет. Они доставались партийному руководству, гражданским и даже кое-когда заключенным. Важность помощи признавал советский маршал Георгий Жуков. Член политбюро Анастас Микоян говорил, что без нее война затянулась бы еще на несколько лет. Оно то так, но сначала нужно разобраться с вопросом отбили бы ли вообще немецкое наступление без ленд-лиза", - рассуждает Ростислав Пилявец.

Ко Дню скорби и памяти жертв войны, Украинский институт национальной памяти в партнерстве с общественными организациями "Корпус справедливости" и "Blue & Yellow" организует в Киеве фотодокументальную выставку "Lend-lease - оружие победы. Что замалчивала советская пропаганда". Выставку откроют на Контрактовой площади, сквер № 3, между выходом из метро на улице Спасской и памятником Григорию Сковороде, 22 июня в 14.00.

30 октября 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт одобрил выделение СССР $1 млрд помощи на борьбу против Германии и ее союзников. Деньги передавались в виде беспроцентного займа, предусмотренного федеральным законом "о дальнейшем укреплении обороноспособности Соединенных Штатов и о содействии другим целям", известным как программа ленд-лиза. Несмотря на противодействие конгрессменов, уже 7 ноября Рузвельт подписал документ о полноценном распространение программы на СССР. К концу года Советский Союз получит поставок на $545 тыс. До 1945 года СССР получил от США и Канады поддержки в более чем $11 млрд - сейчас около $165 млрд.