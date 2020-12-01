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вторник, 01 декабря 2020 17:19

Археологов выселяют из столичных домов - памятки могут уничтожить

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Археологов выселяют из столичных домов - памятки могут уничтожить
Древние дома могут захватить. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

Из 2 столичных зданий выселяют археологов. Эти дома являются памятками национального значения.

Здание по адресу ул. Сковороды 9 было жильем киевского бургомистра Ивана Киселевского конца XVIII в. Он происходил из древней старшинской семьи. Долгое время в этом здании размещается "Подольская постоянно действующая археологическая экспедиция", сообщил историк Александр Алферов в Facebook.

"2-е здание по адресу Владимирская, 3. Это "Дом Трубецких". 1820 годы. Это образцовый для Киева памятник жилой застройки. Самое удивительное связано с местом, на котором он находится. Дело в том, что еще более 100 лет назад обнаружили, что этот дом построен на старинных фундаментах очень странной формы. Неоднократные раскопки обнаружили, что фундаменты принадлежали круглой по форме каменной постройке XII-XV в. Ее стены были украшены фресковой росписью, пол имел плитку. Имеет это здание название "Киевская ротонда". Для чего она была создана - до сих пор большая загадка. Существуют гипотезы, что это мог быть княжеский дворец, здание княжеской совета, резиденция для приемов, а может даже католическая церковь. Долгое время дом используется как один из подразделений Института археологии - отдел археологии Киева, отдел древнерусской и средневековой археологии", - написал он.

Оба здания арендовал Институт археологии. Аренда составляла 1 грн в месяц.

"И вот, во время, когда Институт получает лишь 76 процентов от необходимого для выплаты заработной платы, Департамент коммунальной собственности города Киева принял решение увеличения суммы аренды до 1 миллиона 300 тысяч гривен. Мало того, что увеличил аренду, так еще и подал на ученых иск в суд. По своей информации, бывший глава Института академик Петр Толочко выразил такое мнение "Кто положил глаз на эти два помещения, они им не нужны, очевидно, затем их снесут и на их месте построят какие-то большие дома", - указал историк.

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За доведение частным лицом здания к разрушению на него налагается штраф в 1,7 тыс. грн.

"То есть 3400 грн в бюджет Киева и 2 уничтоженные, классически уже, пожаром здания?" - подытожил Алферов.

В Киеве начали подготовку к демонтажу верхних этажей скандального здания на ул. Гончара, 17-23. Конфликт вокруг него, расположенного в охранной зоне национального заповедника "София Киевская", тянулся еще с 2008 года.

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