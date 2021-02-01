Археологи рассказали об уникальной монете

На монете впервые отчеканили название Иерусалима. Фото: World Best News

В Иерусалиме археологи нашли древнюю монету. Ее обнаружили у подножия Храмовой горы.

Бронзовая монета относится к 132 году н. э. Тогда произошло восстание евреев против Римской империи под руководством Саймона Бар-Кохбы, сообщает Express.

На монете обнаружили надпись "второй год свободы Израиля". На обратной стороне разместили изображение пальмы и слово "Иерусалим". Специалисты из Израильского управления антиквариата заявили, что на монете впервые отметили название города.

Археологи Моран Хагби и Джо Узиэль считают, что монеты привезли в Иерусалим римские легионеры 10-го легиона. Они подавляли восстание. Римляне могли брать с собой монеты как сувениры.

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"Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалима, и некоторые говорят, что он был южнее Храмовой горы", - сообщил Хагби.

Исследователи добавили, что среди 22 тыс. найденных в Иерусалиме монет восстанию посвящены лишь 4.

Клад из 425 старинных золотых монет на раскопках в Израиле случайно нашли 2 подростка. Археологические исследования проводили в центральной части страны.