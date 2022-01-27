Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 2898
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 576
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 324
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 837
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2691
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1044
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 945
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1089
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2250
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
6
6
11
49
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
В Украину привезут меч Петра Сагайдачного
В Украину привезут меч Петра Сагайдачного
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры &quot;Кровавого Огнекреща&quot;
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Видео
Все видео
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3627
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1494
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 117
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 00:45

Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
5

  Комментировать

В провинции Мерсин на юге Турции обнаружили украшения византийского периода.

Археологи раскопали 19 украшений возрастом 1400 лет. Они принадлежат к периоду Византийско-Сасанидской войны 602-628 годов, сообщает Ancient Origins.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Изучая древний город Узунджабурч (Диокесария), специалисты обнаружили скелет, ожерелье, кулон, цепочку, серьги и амулет с браслетом и цепочкой.

Также нашли монеты периода императора Ираклия, отчеканены во время Византийско-Сасанидской войны. 439 монет – динарии, или древнеримские монеты, отчеканены из серебра. Еще 212 – цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого полиса в современной северо-западной Турции.

Фото: Anadolu Agency

Украшения находились во внутреннем помещении 23-метровой башни города. Считается, что их накрыло землей после обрушения перекрытий башни во время пожара. На месте нашли фрагменты скелета человека, который в то время находился в помещении. Сама башня датирована концом VI – началом VII в.

"До сих пор наша цель заключалась в том, чтобы повысить ценность нашего города в области археологии. Эти первые находки, полученные в результате напряженной работы группы раскопок, предвещают, что археологическое богатство Узунджабурча будет раскрыто более подробно в следующий период", - пояснил профессор Ахмет Чамсари.

В Украину в честь 400-летия смерти гетмана Петра Сагайдачного привезут его меч. Он находится в оружействе Вавельского королевского замка в польском Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 13429
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 11412
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 9955
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 9855
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 9594
История
Впервые за 80 лет опубликовали свидетельства украинских очевидцев Холокоста
Впервые за 80 лет опубликовали свидетельства украинских очевидцев Холокоста Просмотров: 630
Google посвятил дудл украинскому художнику
Google посвятил дудл украинскому художнику Просмотров: 288
Сгорели живьем: загорелся космический шаттл
Сгорели живьем: загорелся космический шаттл
 Просмотров: 2286
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
6
 Просмотров: 2529
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
 Просмотров: 2250
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 882
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть