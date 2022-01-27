Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет

В провинции Мерсин на юге Турции обнаружили украшения византийского периода.

Археологи раскопали 19 украшений возрастом 1400 лет. Они принадлежат к периоду Византийско-Сасанидской войны 602-628 годов, сообщает Ancient Origins.

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Изучая древний город Узунджабурч (Диокесария), специалисты обнаружили скелет, ожерелье, кулон, цепочку, серьги и амулет с браслетом и цепочкой.

Также нашли монеты периода императора Ираклия, отчеканены во время Византийско-Сасанидской войны. 439 монет – динарии, или древнеримские монеты, отчеканены из серебра. Еще 212 – цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого полиса в современной северо-западной Турции.

Фото: Anadolu Agency

Украшения находились во внутреннем помещении 23-метровой башни города. Считается, что их накрыло землей после обрушения перекрытий башни во время пожара. На месте нашли фрагменты скелета человека, который в то время находился в помещении. Сама башня датирована концом VI – началом VII в.

"До сих пор наша цель заключалась в том, чтобы повысить ценность нашего города в области археологии. Эти первые находки, полученные в результате напряженной работы группы раскопок, предвещают, что археологическое богатство Узунджабурча будет раскрыто более подробно в следующий период", - пояснил профессор Ахмет Чамсари.

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