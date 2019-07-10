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среда, 10 июля 2019 23:13

Археологи показали находку времен Мазепы

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В Чернигове археологи нашли костяной крестик.

Его обнаружили в ходе раскопок древней черниговской крепости Детинца, сообщает "Гал.инфо"

Исследователи считают, что крестик потерял современник гетмана Ивана Мазепы. Он жил в 1639-1709 годах.

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Археологи изучают застройку древней крепости, которая была в центре города. Исследователи завершили исследования части древнего рва.

Автор: galinfo.com.ua
  Нашли старинный костяной крест
Нашли старинный костяной крест

Археологи провели раскопки на Красной площади в Чернигове. Обнаружили 67 артефактов. Раскопали деревянный дом размером 4 на 5 м. На то время он считался большим. Состоял из 2 помещений.

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