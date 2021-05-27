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пятница, 28 мая 2021 01:13

Археологи откопали уникальное оружие

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Археологи откопали уникальное оружие
В Индонезии нашли миниатюрное оружие. Фото: Perston et al., Doi: 10.1371

Археологи идентифицировали крошечные артефакты из индонезийского острова Сулавеси.

Они оказались инструменты и оружием, сообщает PLoS ONE.

Ученые исследовали коллекцию каменных и костяных орудий труда охотников-собирателей тоалийцев.

"Они жили на самом юге Сулавеси около 1500-8000 лет назад. За это время изготовили несколько уникальных типов очень небольших инструментов, подобных которым не было найдено где-нибудь еще на острове. Коллекция этих артефактов содержит и так называемые острия марос, которые, возможно использовались как наконечники стрел и имели мелкие зубчатые зазубрины", - сказал ведущий автор исследования Иника Перстон из австралийского Университета Гриффита.

Всего исследовали 1739 артефактов. Ученые говорят, что уникальность этих изделий заключается не только в форме, но и в размерах. Их средняя длина составляет всего 25 мм.

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"Есть теория, что эти острия использовались как наконечники для стрел или устройств, предназначенных для ловли рыбы. Мы надеемся, что на следующем этапе исследования удастся проанализировать материалы, оставшиеся на поверхности этих орудий. Это позволит нам узнать, для чего именно использовали их", - говорит Перстон.

В Индонезии, на острове Алор археологи из Австралийского национального университета обнаружили редкое детское захоронение. Его возраст составляет 8 тыс. лет.

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