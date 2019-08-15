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четверг, 15 августа 2019 23:13

Археологи нашли яйцо возрастом 8,5 млн лет

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Археологи нашли яйцо возрастом 8,5 млн лет
В Турции нашли древнее страусиное яйцо. Фото: Т 24

Страусиное яйцо возрастом 8,5 млн лет нашли археологи на севере Турции.

Находку сделали в районе города Чанкыры, сообщает Duvar.

"Во время раскопок в местности, где найдены ископаемые остатки древних животных, найдено страусиное яйцо, возраст которого 8500000 лет", - сообщила профессор Анкаринского университета Айла Севим Эрол. Она возглавляет группу из археологов, проводящих раскопки.

После экспертиз яйцо передадут музею.

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В этой местности исследования проводят в течение 30 лет. Яйцо нашли впервые. Ранее здесь находили кости предков 13 различных видов животных, в частности лошадей и жирафов.

Археологи нашли каменные неразграбленные гробницы на микенском кладбище Аида в древнем городе Немея - теперь поселок Архея-Немея, Греция. Они датируются 1400-1200 гг. до н.э. Считали, что все гробницы были разграблены мародерами еще в 1976-м.

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