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суббота, 22 декабря 2018 23:13

Археологи нашли текст заклинания древнем языке

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Археологи нашли текст заклинания древнем языке
Нашли контейнер с давним заклинанием. Фото: RTVi

Археологи во время раскопок на месте древнего святилища в Турции обнаружили каменный контейнер, на котором написано таинственное заклинание.

Текст написан на вымершем арамейском языке. В нем описывается существо, способное производить огонь. Перевести его название можно как "пожиратель", пишет Live Science.

Находку сделали в здании разрушенного храма.

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Заклинание написал человек, который практиковала магию. Его звали Рахим, сын Шададана. Вероятно, кровь "пожирателя" использовалась для лечения больного человека.

"Текст сопровождается серией иллюстраций различных существ, в том числе таких, которые выглядят как сороконожка, скорпион и рыба. Иллюстрации выполнены на обеих сторонах контейнера", - описывают находку ученые.

У кургана Башур Хаюк в Турции археологи нашли скелеты детей. Обнаружили три могилы, в которых были похоронены не менее 10 детей.

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