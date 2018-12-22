Археологи нашли текст заклинания древнем языке

Нашли контейнер с давним заклинанием. Фото: RTVi

Археологи во время раскопок на месте древнего святилища в Турции обнаружили каменный контейнер, на котором написано таинственное заклинание.

Текст написан на вымершем арамейском языке. В нем описывается существо, способное производить огонь. Перевести его название можно как "пожиратель", пишет Live Science.

Находку сделали в здании разрушенного храма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали канализацию, построенную тысячу лет назад

Заклинание написал человек, который практиковала магию. Его звали Рахим, сын Шададана. Вероятно, кровь "пожирателя" использовалась для лечения больного человека.

"Текст сопровождается серией иллюстраций различных существ, в том числе таких, которые выглядят как сороконожка, скорпион и рыба. Иллюстрации выполнены на обеих сторонах контейнера", - описывают находку ученые.

У кургана Башур Хаюк в Турции археологи нашли скелеты детей. Обнаружили три могилы, в которых были похоронены не менее 10 детей.