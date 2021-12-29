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суббота, 01 января 2022 00:46

Археологи нашли самый древний буддийский храм

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Археологи нашли самый древний буддийский храм
В Пакистане был раскопан древний храм. Фото: Fazal Khaliq/Dawn

Археологи обнаружили старейший буддийский храм Пакистана.

Он расположен в северо-западной части страны, передает Dawn.

Здание было раскопано в городе Сват.

"Это очень важное открытие, поскольку оно свидетельствует о новой архитектурной форме буддистских храмов", - говорят ученые.

"Открытие в городе Сват произошло на месте археологических раскопок, где в прошлом году были обнаружены остатки индуистского храма. Это важное открытие во многих отношениях, особенно в связи с религиозной гармонией, терпимостью и мультикультурализмом в период Гандхары", - сказал главный археолог региона Абдул Самад Хан.

Открытие индуистских и буддийских храмов свидетельствует о том, что последователи этих религий жили вместе.

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Во время раскопок были найдены монеты времен индо-греческого царства.

В Пакистане археологи обнаружили остатки кузницы, датируемой 2-м веком до нашей эры. Ее обнаружили в районе города Пешавар. Там с 180 до нашей эры и до 10 года нашей эры существовало Индо-греческое царство. Им управляли греческие цари династии Евтидема.

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