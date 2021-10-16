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воскресенье, 17 октября 2021 00:46

Археологи нашли посуду древнеримского военачальника
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Польские археологи раскопали дом древнеримского центуриона в Северной Болгарии на берегу Дуная
Фото: naukawpolsce.pap.pl
Он располагался в древнеримском лагере легионеров Нова
Впоследствии ученые рассчитывают провести химические анализы, чтобы определить блюда, которые подавали в этой посуде

Польские археологи раскопали дом древнеримского центуриона в Северной Болгарии на берегу Дуная.

Он располагался в древнеримском лагере легионеров Нова. Исследователи обнаружили набор глиняной посуды первой половины I тысячелетия, сообщает Nauka w Polsce.

Нашли качественные горшки для приготовления пищи, миски различных размеров и кубки. Археологи также обнаружили остатки раковин устриц и древнеримский туалет.

Польские археологи проводят раскопки лагеря с 1960-х годов. На его территории обнаружили многочисленные сооружения и некрополь.

В этом сезоне ученые исследовали дом центуриона. Это одно из крупнейших сооружений на территории памятника.

Внешне вилла больше напоминала роскошный дом, чем штаб военного начальника. В центре комплекса был внутренний двор. Стены виллы украшали фрески, полы в некоторых помещениях были выложены керамической плиткой.

Посуда поможет понять кулинарные предпочтения жителей. В комплекте из десятка предметов оказались горшки с крышками и без, миски различных размеров, керамические кубки и форма, вероятно, для выпечки хлеба.

Количество и размер посуды указывает на то, что пищу готовили для небольшой группы людей.

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Впоследствии ученые рассчитывают провести химические анализы, чтобы определить блюда, которые подавали в этой посуде.

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме туалет, возраст которого более 2700 лет. Тогда, по их мнению, отдельные туалеты были роскошью. Туалетная кабина из известняка в глубоком септика.

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