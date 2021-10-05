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среда, 06 октября 2021 00:46

Археологи показали золотую чашу возрастом 3 тыс. лет
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На месте доисторического поселения в Ебрайхсдорфи в Австрии археологи нашли золотой кубок
Фото: Andreas Rausch
Ее создали 3 тыс. лет назад
Исследователи считают, что с ее помощью поклонялись солнцу

На месте доисторического поселения в Ебрайхсдорфе в Австрии археологи нашли золотую кружку.

Ее создали 3 тыс. лет назад, сообщает Ancien Origins.

Чаша была неглубоко под землей. Была у стены одного из домов доисторического поселения. Исследователи считают, что с ее помощью поклонялись солнцу.

Химический анализ показал, что на 90% кружку сделан из золота. Остальные 10% составляют серебро и медь. Люди, которые проживали в месте нынешних раскопок, не практиковали создание таких произвел. Кружка могли привести из других мест.

Также в этом месте археологи нашли два золотых браслета, изготовленных из скрученной проволоки.

В Колумбии археологи обнаружили восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами. Нашли это внутри храма и прилегающих к нему могилах. Сосуды изготовили представители народа муиска ориентировочно 600 лет назад.

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