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четверг, 20 декабря 2018 23:13

Археологи нашли настольную игру, которой 4 тыс. лет

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Археологи нашли настольную игру, которой 4 тыс. лет
В Азербайджане нашли настольную игру. Фото: "Моя Планета"

В Азербайджане нашли настольную игру кочевников старше 4000 лет.

Найденная игра называлась "Гончие и шакалы" или "58 лунок". Она была популярна в Египте и Месопотамии. На территории Азербайджана ранее такие игры не находили, сообщает Regnum.

Находку сделал исследователь из США Уолтер Крис.

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По мнению историков, находка доказывает, что местные пастухи поддерживали контакт с торговцами с Ближнего Востока. Археологам не известно, как именно происходит процесс игры в "Гончие и шакалы". Есть мнение, что эта игра была предком современных нард.

Объекты из клювов птиц нашли сибирские археологи в одном из районов Новосибирской области РФ.

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