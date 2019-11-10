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воскресенье, 10 ноября 2019 23:13

Археологи нашли многоэтажные катакомбы

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Археологи нашли многоэтажные катакомбы
В катакомбах обнаружили человеческие скелеты. Фото: xinhuanet.com

В городе Исмаилия на северо-востоке Египта археологи обнаружили многоэтажную катакомбу греко-римской эпохи.

Она относится к 332 г. до н. - 395 г. н. э, сообщает Xinhua со ссылкой на комментарий правительства.

"Верхняя часть катакомбы образована из братской могилы, построенной из глиняного кирпича времен греко-римской эпохи, а нижние этажи были построены в доегипетские времена", - заявили в министерстве.

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В катакомбах нашли останки людей и глиняные изделия. Раскопки в Исмаилии возобновились после 20-летней остановки.

Древнейшую карту загробного мира обнаружили в Египте. Она сохранилась на внутренней стороне гроба достопочтенной женщины по имени Анкх в некрополе Дейр-эль-Берш. Ей около 4 тыс. лет.

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