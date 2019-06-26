Арестовали министра внутренних дел

Лаврентий Берия арестован группой офицеров во главе с украинцем - генералом Кириллом Москаленко Фото: twitter.com/history_ukraine

Министра внутренних дел СССР Лаврентия Берию арестовали в Кремле 26 июня 1953-го. Арест проводила группа офицеров во главе с украинцем - генералом Кириллом Москаленко.

В тот день на очередном заседании Президиума ЦК КПСС обсуждали дело бывшего министра госбезопасности Семена Игнатьева. Последнего не было на совещании. Заседание посвятили критике Берии. Об этом члены Президиума и фактические руководители государства Георгий Маленков и Никита Хрущев договорились заранее. Обсуждение преступлений наркома внутренних дел продолжалось 2 ч.

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В результате в зале заседаний объявили Указ Президиума Верховного Совета СССР "О преступных антигосударственных действиях Берии" за подписями Клима Ворошилова и секретаря Николая Пегова. В указе констатировались "преступные антигосударственные действия наркома, направленные на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала". Также учли преступления против советского народа. Этим указом Берию лишили полномочий депутата Верховного Совета СССР, сняли с постов заместителя Председателя Совета Министров СССР и с поста министра внутренних дел СССР. Также лишили всех званий и наград. Последним пунктом указа приняли передать дело Берии на рассмотрение Верховного Суда СССР.

Комендант Кремля, имея указания Маленкова и Хрущева, пропускает генерала Москаленко и его людей в зал заседаний. Берию захватывают и переводят в Московский гарнизон "Алёшинские казармы". Арест Берии прикрывала армия. В Москву ввели Кантемировскую и Таманскую дивизии.

Берию и его сподвижников судили в декабре 1953-го. Суд проходил без участия прокурора и адвокатов. Приговор - высшая мера наказания. Выполнить немедленно. 23 декабря 1953-го его расстреляли.

Послевоенная "оттепель" в СССР неразрывно связана с Никитой Хрущевым и его известным докладом. На самом деле Хрущев только повторил идеи одного из своих бывших партийных коллег. Десталинизация, разрыв с культом личности и прекращения чисток – все эти изменения придумал и начал воплощать в жизнь Лаврентий Берия. Сообщает Ciekowostki Historyczne. Сразу после смерти Сталина ( 5 марта 1953-го) именно Лаврентий Берия, возглавлявший во время войны НКВД, был самым серьезным кандидатом на место прежнего вождя. Берия принимал на должности в Министерство внутренних дел бывших сотрудников, арестованных в 40-е и 50-е годы, и массово начал выпускать бывших заключенных. Берия внедрил ряд мер по ограничению культа лидеров. Например, по его инициативе перестали демонстрировать портреты лидеров во время торжеств. Коллеги по партии обвиняли его позже в том, что он хотел осудить имя Сталина.