Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

В 2010 году против Руслана Забилого возбудили уголовное дело Фото: lb.ua

9 сентября 2010 года на перроне киевского вокзала агенты СБУ задержали историка и директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" Руслана Забилого.

СБУ заявила, что основанием для его задержания является "устное указание руководителя Службы Валерия Хорошковского". Состоялось возбуждение уголовного дела по факту приготовлений к разглашению сведений, которые "являются государственной тайной". Забилый работал с рассекреченными архивными документами, исследовал стратегию и тактику УПА.

Допросы историка продолжались 14,5 ч. У него конфисковали компьютер и внешние носители. После того СБУ провела обыск в кабинетах историков музея и изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Работников музея допрашивали в качестве свидетелей по уголовному делу.

Руслан Забилый подал жалобу на имя главы СБУ с требованием объяснить действия сотрудников службы и немедленно вернуть частные вещи. Объяснил, что коллекция материалов об истории УПА не содержит документов с грифами "секретно" или "совершенно секретно", все документы были рассекречены, а к секретным данным СБУ он доступа не имел. Ему же сказали, что "заниматься историей опасно".

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На защиту Забилого стал экс-директор архива СБУ Владимир Вятрович. Он сказал, что информация по исследованиям предназначалась историкам, журналистам, гражданам и всем, кто интересуется правдивой историей Украины. В то же время добавил, что СБУ не только пытаются скрывать преступления сталинизма, но и использовать его практику, словно в 1937 году. Сказал, что "охота на историков - все это звенья одной цепи, наряду с цензурой учебников по истории и прекращением доступа к архивам". Все началось при президентстве Виктора Януковича.

Большой митинг против задержания Руслана Забилого состоялся 15 сентября под стенами центрального аппарата СБУ. Митингующие заявляли, что руководство службы по требованию властей сознательно давит на историков, исследующих ОУН-УПА и другие освободительные движения, которые боролись с советской властью. Делом заинтересовался премьер-министр Канады Стивен Харпер. Уже 20 сентября 114 украинских и 108 зарубежных историков подписали письмо-протест против задержания. Это стало крупнейшей акцией протеста отечественных и зарубежных историков против действий власти во времена независимости Украины.

После того СБУ отказалась от риторики о "шпионе".

Документы в архивах рассекречены. Забилый продолжает возглавлять музей жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" во Львове.

Опубликовали онлайн документы УПА, которые нашли в закоппаном бидоне. 320 документов нашли в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Пустомытовского района Львовской области. Их закопали осенью 1950-го. "Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкции о ведении финансов, списки угнанных в Сибирь крестьян и поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели", - объяснял историк и член Центра Руслан Забилый.