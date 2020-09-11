Арестовали Джемилева

В 1969 году правозащитника Мустафу Джемилева осудили за "распространение измышлений, порочащих государственный и общественный строй". Фото: twitter.com/falledlenin/

Активиста крымскотатарского национального движения Мустафу Джемилева арестовали органы КГБ в Гулистане Узбекской ССР 11 сентября 1969 года. Обвинили в "распространении измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй".

Впервые его осудили в 1966 году из-за отказа служить в советской армии по политическим мотивам. Назначили полтора года заключения. Наказание должен был отбывать в лагере под Ташкентом.

После освобождения в ноябре 1967 года познакомился с правозащитником генерал-майором Петром Григоренко. Пытался информировать мир о положении крымскотатарского народа и его борьбе за восстановление своих прав. Выступил против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. После ареста Григоренко стал членом "Инициативной группы защиты прав человека в СССР", которая выступала против политических преследований. Организация действовала открыто.

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В 1969 году его арестовали за активную правозащитную деятельность. Дело объединили с делом поэта и диссидента Ильи Габая, арестованного по тем же обвинениям. На суде в Ташкенте Джемилеву назначили 3 года лишения свободы. В ответ организовал 30-дневную голодовку в знак протеста против нарушения прав человека в СССР.

Вскоре его перевели в Лефортовскую тюрьму в Москве, затем снова в Узбекистан. Освободили в 1972 году. С тех пор должен был жить под постоянным административным надзором в Гулистане.

Мустафа Джемилев родился в Крыму в ноябре 1943 года, а в мае 1944-го вместе с родителями его депортировали в Узбекскую ССР. Неоднократно был осужден советским режимом. Всего в тюрьмах и ссылке провел 15 лет. С 1991 года - глава меджлиса крымскотатарского народа. С 1998 года - депутат Верховной Рады II-VI созывов.