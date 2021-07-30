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пятница, 30 июля 2021 15:11

Спецтема: 30 лет независимости

Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз

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24 августа 2021 года исполняется 30 лет Независимости Украины. Среди народов Советского Союза украинцы были одними из самых активных в борьбе за отделение и образование собственного государства. Кроме усилий борцов за независимость, выделяют ряд других причин, которые способствовали развалу СССР. О них можно узнать в материале Gazeta.ua, содержащем подборку мнений историков и политиков.

"Дата краха СССР хорошо известна. Это, конечно, никакие не Беловежские соглашения, это не августовские события, это 13 сентября 1985 года. Это день, когда министр нефти Саудовской Аравии Ямани сказал, что страна прекращает политику сдерживания добычи нефти и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти. После чего, в течение следующих 6 месяцев, добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После чего цены упали. Там можно смотреть по месяцам - в 6,1 раз

Моноцентризм принятия решений в Москве, что приводило к неэффективности и потери времени, Афганская война, Холодная война, непрерывная финансовая помощь странам социалистического лагеря, развитие ВПК в ущерб другим сферам экономики разоряли бюджет".

Егор Гайдар, российский политик.

"Еще с начала 1990-х существовала версия, что "Советский Союз развалила Америка". Такое мнение пропагандировали и на постсоветском пространстве, и в США. Выводы, которые я делаю в книге, ставят большой знак вопроса относительно этих нарративов США и России. В отношении американской роли в развале Союза этот знак увеличивается в несколько раз, и возможно во столько же раз становится больше и восклицательный знак. Материалы библиотеки Буша говорят о том, что США тогда делали все, что в их дипломатических силах, чтобы удержать Горбачева у власти и сохранить целостность СССР. Так Союз в конце 1980-х стал хорошим партнером Америки на международной арене.

Кроме того, США были обеспокоены возможностью появления сразу нескольких независимых ядерных держав. О поддержке целостности СССР Джордж Буш говорил и во время выступления в украинском парламенте 1 августа 1991-го. Материалы библиотеки Буша свидетельствуют, что США поддерживали целостность СССР до конца. Это продолжалось вплоть до того момента, когда перед украинским референдумом 1 декабря 1991 года стало понятно, что украинцы проголосуют за независимость. Только тогда американцы изменили позицию. Поэтому это полностью отрицает популярный нарратив относительно американской роли в развале СССР".

Сергей Плохий, историк.

Автор: Wikimedia
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8 декабря 1991 года представители Украины, России и Беларуси подписали соглашение, которым констатировали прекращение существования СССР

"Если бы Чернобыльская катастрофа не произошла, Советский Союз просуществовал бы немного дольше. Экономический резерв был бы растянут на больший период. Это во-первых, а во-вторых, на территории Украины продолжался бы летаргический сон. То, о чем в Москве в 1985-1986-м уже писали в журналах, в Украине за то еще вызывали в КГБ. То есть Щербицкий сделал такой заповедник застоя. Собственно Чернобыль был таким толчком, который этот заповедник застоя окончательно повалил".

Иван Патриляк, историк.

"Следствием войны в Афганистане стала новая "гонка вооружений", которая забирала очень много ресурсов у Советского Союза. Вспомним, что были и демарши на олимпиаде и санкции стран Запада, не такие мощные как сейчас против России, тем не менее они были. Далее началась экономическая стагнация, а Чернобыльская авария и падение цен на нефть привело к тому, что Советский Союз распался, поскольку уже не было того стержня, который бы его удерживал, в первую очередь экономически".

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Главной причиной развала стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то через суд, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда, обиженный на ГКЧП, он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС".

Сергей Шахрай, советник первого президента РФ Бориса Ельцина.

Автор: Getty images
  "Очень многие на постсоветском пространстве убеждены, что это американцы развалили Союз. На самом деле его развалили украинцы", - Зинченко
"Очень многие на постсоветском пространстве убеждены, что это американцы развалили Союз. На самом деле его развалили украинцы", - Зинченко

"Украина и Кравчук переиграли и Москву, и Вашингтон. Очень многие на постсоветском пространстве убеждены, что это американцы развалили Союз. На самом деле его развалили украинцы. Первый состав украинского парламента несколько раз ломал логику Кремля и Вашингтона. Декларацию о государственном суверенитете 19 июля 1990-го поддерживали ребята, которые в октябре того года вышли на Революцию на граните. Они категорически требовали не принимать участия в создании ни одного нового союзного договора. Это было имплементированно в решение Верховной Рады в июне 1991 года.

Была общая позиция и Горбачева, и Ельцина, и путчистов, что без Украины СССР существовать не может

Рада заявила, что не будет участвовать в создании нового союзного соглашения, потому что нужно больше времени для консультаций и выработки вариантов. На демократическом конгрессе в Харькове выработали идею содружества государств, которое должно была заменить Советский Союз. В Москве это не всем понравилось. Решение Верховной Рады привело к тому, что в Москве активизировались более консервативные среды. Они и образовали ГКЧП. Его участники пытались сорвать подписание нового союзного соглашения. Была общая позиция и Горбачева, и Ельцина, и путчистов, что без Украины СССР существовать не может".

Александр Зинченко, историк.

Автор: Getty images
  Одной из причин краха СССР стало восстановление Саудовской Аравией торговли нефтью. Советская нефтяная промышленность не выдержала конкуренции
Одной из причин краха СССР стало восстановление Саудовской Аравией торговли нефтью. Советская нефтяная промышленность не выдержала конкуренции

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"Горбачев был имперцем, он не понимал фундаментальных вещей - что существование империи и демократизация страны - вещи несовместимые. Своими действиями ускорял смерть Советского Союза. Этим создавал условия для провозглашения независимости Украины".

Иван Заец, депутат Верховной Рады I, II, III, IV и VI созывов

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День независимости Украины". Его отпраздновали только раз - в июле 1991 года.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

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Дата
30
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