Японцев начали переселять

Граждане японского происхождения в ожидании автобуса, который отвезет их в концентрационный лагерь. Калифорния, апрель 1942 Фото: livejournal.com

Президент США Франклин Рузвельт 19 февраля 1942-го подписал "Директиву 9066". Власти начали принудительно вывозить американцев японского происхождения.

Военные практически сразу же определили стратегически важной территорией все западное побережье США. Там проживало большинство американцев японского происхождения.

К июню более 110 тыс. человек интернировали и переселили в специальные лагеря в глубине страны. Забирали даже тех, кто имел 1/6 японской крови. Там они прожили следующие 2,5 года в сложных бытовых условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы не были готовы к нападению японцев в гавани Перл-Харбор

Большинство концентрационных лагерей расположены на территории резерваций для индейцев. Японцев размещались в наскоро построенных бараках без водопровода и кухни. Члены одной семьи обычно проживали вместе. Лагеря были окружены колючей проволокой и охранялись вооруженными людьми.

17 декабря 1944 генерал-майор Генри Пратт разрешения переселенцам вернуться в свои дома. Лагеря оставались открытыми для тех, кто еще не готов был их покинуть. Освобожденные получили по 25 долларов и билет на поезд. Последний лагерь был закрыт в 1946-м.

7 декабря 1941 японский императорский флот под командованием вице-адмирала Наґумо Тюити нанес авиационных ударов по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям ВМФ США, стоявших на якоре в гавани Перл-Харбор.