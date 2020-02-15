Японцам давали 25 долларов и билет домой

 
Ексклюзивы
1/5
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Просмотров: 855
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1044
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
6 Просмотров: 5562
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2466
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 963
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1422
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2277
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2475
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5391
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4437
Фото
Все фото
9
12
7
20
8
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Кто жил в Тбилиси в начале XX в. - подборка фото
Кто жил в Тбилиси в начале XX в. - подборка фото
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
Видео
Все видео
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 855
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 963
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 990
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2556
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 279
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 08:20

Японцам давали 25 долларов и билет домой

  Комментировать
Японцам давали 25 долларов и билет домой
Граждане японского происхождения в ожидании автобуса, который отвезет их в концентрационный лагерь. Калифорния, апрель 1942 Фото: livejournal.com

Через два с половиной месяца после нападения Японии на Перл-Харбор президент США Франклин Рузвельт 19 февраля 1942-го подписал "Директиву 9066". Власти начали принудительно вывозить американцев японского происхождения.

США вступило во Вторую Мировую войну и 8 декабря они объявили войну Японии. По директиве Рузвельта, военные практически сразу же определили стратегически важной территорией все западное побережье США. Там проживало большинство американцев японского происхождения.

К июню более 110 тыс. человек интернировали и переселили в специальные лагеря в глубине страны. Забирали даже тех, кто имел 1/6 японской крови. Там они прожили следующие 2,5 года в сложных бытовых условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы не были готовы к нападению японцев в гавани Перл-Харбор

Большинство концентрационных лагерей расположены на территории резерваций для индейцев. Японцев размещались в наскоро построенных бараках без водопровода и кухни. Члены одной семьи обычно проживали вместе. Лагеря были окружены колючей проволокой и охранялись вооруженными людьми.

17 декабря 1944 генерал-майор Генри Пратт разрешения переселенцам вернуться в свои дома. Лагеря оставались открытыми для тех, кто еще не готов был их покинуть. Освобожденные получили по 25 долларов и билет на поезд. Последний лагерь был закрыт в 1946-м.

7 декабря 1941 японский императорский флот под командованием вице-адмирала Наґумо Тюити нанес авиационных ударов по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям ВМФ США, стоявших на якоре в гавани Перл-Харбор.

Автор: Ольга Васьків
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Японцам давали 25 долларов и билет домой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Японцам давали 25 долларов и билет домой

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 37683
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 32220
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 25218
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 16083
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Просмотров: 14643
История
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
9
 Просмотров: 1323
Свекольный суп и пирог из мяса - расшифровали кулинарные рецепты, которым 3,8 тыс. лет
Свекольный суп и пирог из мяса - расшифровали кулинарные рецепты, которым 3,8 тыс. лет Просмотров: 387
Раскопали захоронения 6 тыс. жертв этнических чисток
Раскопали захоронения 6 тыс. жертв этнических чисток Просмотров: 450
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
12
 Просмотров: 3213
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
7
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
6
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 193
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua