Ян Вермер: Google посвятил дудл нидерландскому художнику

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Поисковик Google посвятил сегодня дудл нидерландскому художнику Яну Вермеру.

Он родился в 1632 году в Делфте, Голландская республика. Отцом художника был предприниматель, занимавшийся производством шелка.

До сих пор неизвестно, кто был учителем Вермера. На него повлиял стиль итальянского барокко.

В 1662—1671 годах Вермер был деканом гильдии делфтских художников. Ранние картины писал на мифологические и евангельские темы. Затем изображал окружающую жизнь.

Свои картины он наполнял метафорами и аллюзиями. На картине "В сводные" изобразил себя и свою жену в борделе.

У Вермера было 11 детей. Это заставило его заняться торговлей антиквариатом. Художник был известен как знаток произведений искусства.

Среди самых известных картин Вермера "Девушка с жемчужной серьгой", "Молочница", "Мастерская художника", "Пейзаж Делфта".

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15 декабря 1675 года художник скончался. Ему было 43 года. Вермер похоронен в семейном склепе в Делфте. До сих пор неизвестно, от чего он умер.

Сейчас известно 16 картин Вермера, хотя их было минимум 21. Это привело к появлению большого количества подделок.

Компания Google разрешила детям и подросткам до 18 лет удалять свои фотографии из результатов поиска. Также это смогут сделать их родители или опекуны. Для удаления Google потребуется уведомить некоторые личные данные несовершеннолетнего.