Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

Бой кавалерии США против индейцев, художник Чарльз Шрейвогел (1861-1912), Соединенные Штаты Америки, 19 век

Американские солдаты расстреляли и сожгли 217 членов индейского племени черноногих, преимущественно детей, пожилых и женщин 23 января 1870 года. "Бойня Бейкера" называют карательную операция войск США против индейского лагеря вождя тяжелого Бегуна. Те перепутали их с племенем индейцев, которые убивали белокожих.

На территории штата Монтана проживали племена индейцев кроу, черноногих, сиу, гровантры и шайенн. С большинством племен индейцев власти США заключали мир. За год до того, пятеро индейцев из племени черноногих из лагеря Горного Вождя убили скотовода Малколма Кларка и ранили его сына. Поссорились из-за кражи лошадей. Представители власти штата поручили арестовать, а при необходимости убить Горного Вождя и его сообщников, 2-м кавалерийском полку под командованием майора Юджнина Бейкера.

Стояла сильные морозы, когда колонна майора Бейкера на рассвете подошла к реке Мариас. Там временно расположился лагерь дружественных черноногих - вождя Тяжелого Бегуна. Накануне все воины этого лагеря пошли к холмам Суитграсс-Хиллс на большую охоту на бизонов. В лагере остались четыре сотни женщин и детей во главе с пожилым вождем. Солдаты начали стрелять сверху по лагерю. Проводник - солдат Джо Киппа пытается объяснить Бейкеру и старшинам - это не тот лагерь. Бекейр уже был очень пьян, и ответил, что: "Разницы нет кого стрелять, они все черноногие проклятые индейцы".

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Солдаты убили 217 индейцев, лишь 12 из них были мужчинами или подростками-воинами. Заходили в каждую палатку и осматривали кусты - находили и добивали раненых. Атака продолжается около часа. Бейкер берет табун лошадей численностью 315 голов. Пленных - 140 человек, захватил в плен. Без теплой одежды и еды в мороз около 40 ° С Бейкер погнал в форт Бентон. По дороге большинство индейцев умерли от обморожения. В лагерь Горного Вождя, чтобы наказать убийц белых людей, солдаты так и не дошли.

Майор Бейкер два месяца медлил с официальным отчетом о карательной операции. В рапорте написал: "173 индейца убиты, из которых 53 были женщины и дети". Однако выжила индейцы звирнулися к власти и в прессу. Инцидент на реке Марайас вызвал бурю негодования у общественности.

В защиту майора Бейкера стал не только командующий округом Миссури, но и глава индийского ведомства в Вашингтоне Эли Паркер - чистокровный индеец. Они назвали операцию Бейкера "блестяще проведенной экспедицией против" вражеских "черноногих". Суд предъявил майору Бейкеру обвинения в злоупотреблении алкоголем. Никто наказан не был. Рапорты военных и других документов, отражали те события уничтожены.

9 мая 1832 15 вождей индейцев племен семинолов продали правительства США свою землю в штате Флорида и перешли на территорию за реку Миссисипи.