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пятница, 26 марта 2021 08:21

Американцы захватили японский остров

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Американцы захватили японский остров
В битве за Иводзиму 1945 года потери армии США превысили потери Японии. Фото: Национальный архив США

26 марта 1945-го закончилась битва между войсками Японской империи и США за контроль над островом Иводзима. Стала первой военной операцией США на японской земле.

Американцы захватили Марианские острова, которые были расположены в 2,5 тыс. км от Токио. Оттуда начали бомбардировки Японии. Командование американской армии решило взять небольшой остров Иводзиму. Из него было удобно бомбить Токио. Там находилось 2 аэродрома и радарная система.

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Армия Японии создала сеть подземных фортификационных сооружений, бункеров. Император Японии послал защищать остров 20 тыс. солдат и офицеров.

16 февраля началось непрерывное бомбардировки острова американцами. Остров превратился в настоящий ад. Вся растительность выгорела и земля покрылась слоем вулканического пепла.

В плен сдались 262 японцы. Остальные погибли от пуль и в подземных туннелях.

В армии США количество убитых и раненых составило около 28 тыс солдат. Битва за Иводзиму была единственной наземной операцией японских сил, в которой потери США превысили потери Японии.

Японский императорский флот 7 декабря 1941-го нанес авиационных ударов по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям США в гавани Перл-Харбор. Япония начала войну против США и Великобритании на Тихом океане и в Азии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
марта

Американцы захватили японский остров

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