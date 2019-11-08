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суббота, 09 ноября 2019 08:20

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

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Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии
Энергетическая катастрофа произошла на Ниагарском энергоузла Канады. Фото: https://traveltheworld.com

Тридцять мильйонов человек у восьми штатах США и канадских провинциях Квебек и Онтарио на целую ночь оказались в полной темноте. 9 ноября 1956 года в 17:16 внезапно в Онтарио вышла из строя линия электропередачи Ниагарского энергоузла.

После выхода из строя электросети, через 4 секунды от перегрузки отключились еще пять линий, через несколько минут погасла единственная энергетическая система северо-востока США и части Канады. Общая площадь отключения составила более 200 000 кв. километров - это крупнейшая в истории авария в системе электроснабжения.

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Лишь под утро подачу электричества удалось восстановить. Более 14 часов провели в вагонах метро и кабинах лифтов 800000 пассажиров. Жительница Нью-Йорка не смогла вынести напряжения, у нее случился сердечный приступ, когда она пешком спускалась с одного из небоскребов. Через автомобильных пробок ее не успели доставить в больницу. В четырех районах канадской столицы Оттава зарегистрированы случаи мародерства.

С исчезновением электроэнергии в этих городах полностью было прекращено движение общественного транспорта, остановилось метро. В поездах подземки в тоннелях оказались заперты тысячи людей, власти долгое время не могли решить вопрос об их эвакуации. Люди сами пытались выбираться из вагонов метро.

Два энергоблока Чернобыльской АЭС дали ток 27 сентября 1977. Это была первая атомная электростанция в Украине. Ее строительство началось в 1971 году на берегу реки Припять. За год до того взялись возводить город для энергетиков Припять.

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Дата
09
ноября

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

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