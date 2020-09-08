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вторник, 08 сентября 2020 17:16

85 золотых элементов - нашли лошадиную упряжь, которая принадлежала правителю скифов

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В долине Элеке Сазы в Восточном Казахстане археологи обнаружили золотые миниатюрные предметы, выполненные в скифском зверином стиле. Ими украшали конскую сбрую.

Считают, что все 85 изделий, изъятых неподалеку от древнего кургана, создали ремесленники сакской культуры - полукочевого скифского народа, который заселял евразийскую степь с VIII в. до н. э. Предметы изготовили из сусального золота в V-IV вв. до н. э. Они представляют собой стилизованные фигурки животных, таких как олени и лоси, сообщает inform.kz.

Ученые убеждены, что предметы оставили в качестве подношения для духа предка, похороненного в кургане. Богатство места находки свидетельствуют о том, с каким уважением люди относились к покойному, вероятно, сакскому вождю.

Кроме того, неподалеку от кургана обнаружили кузницу, где выплавляли золото и бронзу.

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Автор: inform.kz
  Все фигурки выполнены в скифском зверином стиле
Все фигурки выполнены в скифском зверином стиле

В сентябре 2019 года на Мамай-Горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное скифское захоронение. Воина сопровождал короткий меч с золотыми украшениями - акинак. Его отреставрировали в лаборатории Национального заповедника Хортица.

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