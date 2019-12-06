Восстановили золотой скифский меч

Золотой скифский меч отреставрировали в лаборатории Национального заповедника Хортица.

Краткое скифский меч называется акинак. Его нашли на запорожской Мамай-горе, передает Depo.Запорижжя.

Реставрация длилась несколько недель. Артефакт очистили от почвы и ржавчины. Фрагменты меча дважды обработали специальным образом, а затем собирали 10 дней. Склеивали фрагменты с помощью клеевого раствора полимера.

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Для акинака изготовили специальный контейнер из фанеры и подушки из пенополистирола с вырезанным в нем контуром артефакти.

На Мамай-Горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное скифское захоронение. Воина сопровождал короткий меч с золотыми украшениями - акинак.