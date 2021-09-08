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44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов

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44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов
Памятник повстанцам стоит в селе Новый Загоров в Владимир-Волынском районе Волынской области Фото: twitter.com/History_Ukraine/

8 сентября 1943 года 44 бойца УПА дали бой гитлеровским войскам у деревни Новый Загоров на Волыни. Удерживали полуторатысячные силы врага более двух суток.

Взводом повстанцев командовал Андрей Марценюк - "Береза". Бойцы расположились на территории местного каменного православного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был стратегическим местом, рядом с ним пересекались пути УПА из соседних областей. Именно поэтому в монастыре подготовили укрепления, рвы и окопы на случай встречи с врагами. Группа Марценюка имела в распоряжении миномет и четыре пулемета, один из которых укрепили на колокольне.

Когда немецкая разведка доложила о прибытии повстанцев, немецкое командование бросило против них около 400 человек - роту жандармерии, власовцев и полицаев. Надеясь на легкую и быструю победу, они атаковали монастырь без особой подготовки и сразу же попали под пулеметный огонь. За несколько минут погибли 40 бойцов. Уцелевшие попросили подкрепления.

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После прибытия подмоги немцы пошли на очередной штурм. Обстреливали стены и сооружения из пушек и танкеток. Сами несли потери. Впоследствии в небо подняли даже несколько самолетов, которые сбросили бомбы. В результате этого храм претерпел сильных повреждений, но повстанцы укрылись в монастырских подземельях.

После штурма 10 сентября в живых остались 18 повстанцев. Несмотря на это, позиции не покинули. 11 сентября погиб командир "Береза". А в ночь на 12 сентября уцелевшие приняли решение выходить из монастыря. Прорваться удалось утром благодаря туману.

Тела 29 защитников монастыря собрали и похоронили местные крестьяне после боя. Некоторые из повстанцев остались в монастыре ранеными, но в конце концов спаслись. Потери немцев оценили в 90-100 убитых и 150-200 раненых. Их общие силы при наступлении, по разным источникам, составляли от 700 до 1,5 тыс. человек.

7 сентября 1943 года воины УПА начали бой с нацистами возле села Радовичи - теперь Ковельского района Волынской области. Стал одним из крупнейших сражений УПА на Волыни.

За несколько дней до начала воины Полесской сечи сражались с польскими отрядами Армии Крайовой и польской "самообороной". В местах боев появились немецкие подразделения. 7 сентября рота нацистов попала в засаду УПА, организованную сотнями Леонида Повидзона "Байды" и Тихона Пинчука "Кубика". Немцы потеряли пять воинов, еще 11 попали в плен.

8 сентября для ликвидации УПА немецкое командование направило из Ковеля карательную экспедицию из 470 пехотинцев. У них было три броневика и бронепоезд. Повстанческим соединением группы "Туров" руководил Алексей Шум "Вовчак". Группа насчитывала 1 тыс. бойцов.

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Дата
08
сентября

44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов

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