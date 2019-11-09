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суббота, 09 ноября 2019 13:41

30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
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30 лет назад пала Берлинская стена
Фото: Reuters
30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена

9 ноября 1989 в Берлине свергнули стену, разделявшую город на восточную и западную части.

После Второй мировой войны государство было разделено на демократическую ФРГ и ГДР, которую контролировал Кремль. Столица также оказалась разделенной.

В восточной части был установлен тоталитарный режим. Граждане ГДР не имели возможности выехать в западную часть страны.

С начала перестройки в СССР немцы начали выступать с требованиями объединить государство.

9 ноября 1989 представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски объявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ.

Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились вечером 9 ноября к границе. Пограничники пытались сначала оттеснить толпу, но потом вынуждены были открыть границу. Тысячи жителей Западного Берлина вышли встречать людей с ГДР.

"Прожекторы, толкотня, радость. Группа людей уже ворвалась в коридор пограничного перехода, до первого решетчатого заграждения. За ними пятеро смущенных пограничников. Из сторожевых вышек, уже окруженных толпой, смотрят вниз солдаты. Аплодисменты каждому автомобилю, каждой смущенной группе пешеходов. Любопытство гонит нас вперед, но есть и страх, что может произойти что-то ужасное", - вспоминала очевидец Мария Мастер из Западного Берлина.

В течение следующих трех дней ФРГ посетило более 3 млн. человек. 22 декабря 1989 открылись для прохода Бранденбургские ворота, через которые была проведена граница между Восточным и Западным Берлином. Берлинская стена была разбита, расписана граффити, рисунками и надписями. Берлинцы забирали на память кусочки от нее. В октябре 1990 земли ГДР присоединились к ФРГ.

В Берлине 13 августа 1961 начали сооружение стены, отделявшей западную и восточную части города. За два дня на ее месте начали возводить бетонную стену высотой до 5 м. Ее длина - 45 км. После Второй мировой войны Германию разделили на 12 территорий, которые разделили между СССР, Польшей, США, Великобританией и Францией. В 1948 году три зоны Великобритании и США объединились в Бизонию. К ним потом присоединилась французская Тризония. Так возникла Федеративная Республика Германия. На территории советских зон провозглашена Германская Демократическая Республика.

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