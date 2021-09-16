21 год назад исчез Георгий Гонгадзе

В ноябре 2000 года в Киевской области нашли тело Гонгадзе. Фото: УП

16 сентября почтили память журналиста Георгия Гонгадзе.

Учредитель издания "Українська правда" Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Белоцерковского района Киевской области обнаружили его тело без головы.

2009-го в Киевской области нашли останки черепа. Генеральная прокуратура заявила, что они принадлежали Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе экс-работников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013-го к пожизненному заключению приговорили бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Его обвинили в убийстве Гонгадзе.

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Заказчиков убийства до сих пор не установили. Георгию Гонгадзе посмертно присвоено звание Героя Украины.

В декабре 2008 года в Киеве установили памятник Гонгадзе и другим журналистам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Его именем названы улицы в Киеве и Луцке, имя отчеканили на стеклянной стене в зале Мемориала погибшим журналистам в Музее новостей в Вашингтоне.

В Киеве, в Ильинском сквере, состоится Акция памяти Георгия Гонгадзе. Мероприятие пройдет 16 сентября в 11:00. Акция приурочена к 21-й годовщине убийства журналиста. Ее организует Премия им. Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA. Во время акции озвучат обращение правозащитных и медийных организаций к украинским властям с призывом эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле убийства журналиста.