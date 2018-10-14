91-летняя связная УПА Анна Абрамчук живет в селе Скулин Ковельского района Волыни / фото: Михаил Ухман

Почти 10 лет отсидела в сталинских тюрьмах 91-летняя связная УПА Анна Абрамчук.

"Такова была цена за дыхание свободы. Но даже выйдя из тюрьмы и приехав домой почти инвалидом. У меня не было счастливой жизни. КГБ арестовало моего мужа и отправило в лагеря, где он погиб. А меня с мамой и маленьким ребенком пересилило в Днепропетровске область. Там я была почти год. Работала дояркой. Но благодаря тогдашнему председателю колхоза села Перещепено он помог мне вернуться на Волынь", - рассказала она в интервью Gazeta.ua.

Анна Абрамчук живет селе Скулин Ковельского района Волынской области. Во время войны она прибежала домой и соседка сдала ее советским военным. Задержали и отправили в лагеря, где приняла участие в Норильском восстании.

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