"10 лет отсидела в сталинских тюрьмах"

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2 Просмотров: 1242
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 558
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 855
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2898
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1305
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1512
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 855
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1638
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
19
25
7
8
8
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки
Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки
Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций
Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций
Плакаты с лучшими украинскими офицерами раздадут военным частям
Плакаты с лучшими украинскими офицерами раздадут военным частям
&quot;Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем&quot; - разработчик исторической игры
"Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем" - разработчик исторической игры
Видео
Все видео
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 558
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2898
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1305
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1512
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3546
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 450
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 23:55

"10 лет отсидела в сталинских тюрьмах"

  Комментировать
&quot;10 лет отсидела в сталинских тюрьмах&quot;
91-летняя связная УПА Анна Абрамчук живет в селе Скулин Ковельского района Волыни / фото: Михаил Ухман

Почти 10 лет отсидела в сталинских тюрьмах 91-летняя связная УПА Анна Абрамчук.

"Такова была цена за дыхание свободы. Но даже выйдя из тюрьмы и приехав домой почти инвалидом. У меня не было счастливой жизни. КГБ арестовало моего мужа и отправило в лагеря, где он погиб. А меня с мамой и маленьким ребенком пересилило в Днепропетровске область. Там я была почти год. Работала дояркой. Но благодаря тогдашнему председателю колхоза села Перещепено он помог мне вернуться на Волынь", - рассказала она в интервью Gazeta.ua.

Анна Абрамчук живет селе Скулин Ковельского района Волынской области. Во время войны она прибежала домой и соседка сдала ее советским военным. Задержали и отправили в лагеря, где приняла участие в Норильском восстании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вместо одного убитого польские историки писали сто" - ветеран УПА о Волынской трагедии

Полную версию интервью ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА "Ластивка" Евдокия Лихачева
Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА "Ластивка" Евдокия Лихачева 1 Просмотров: 603
Сейчас вы читаете новость «"10 лет отсидела в сталинских тюрьмах"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 59125
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 22095
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 17812
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15031
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 13923
История
Нашли подземный храм, вырезанный в скале
Нашли подземный храм, вырезанный в скале Просмотров: 180
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
19
 Просмотров: 2619
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
 Просмотров: 2898
Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки
Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки
25
 Просмотров: 3771
Интернат превратили в военный лицей
Интернат превратили в военный лицей
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
5
В Киеве стартовал марш националистов
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 1005
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua