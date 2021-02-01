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вторник, 02 февраля 2021 01:13

$500 тыс. за монету - с затонувшего корабля подняли клад золота

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$500 тыс. за монету - с затонувшего корабля подняли клад золота
На затонувшем корабле нашли монеты. Фото: pexels.com

На затонувшем корабле обнаружили 52 золотые монеты, золотую цепь, 110 серебряных монет и пуговиц.

Дайверы нашли сокровища на затонувшем во время урагана в 1715 году корабле Капитана. Он проплывал возле Флориды на пути в Испанию, сообщает Express.

Исследователь Эрик Шмитт признался, что обычно во время погружений ничего не находит. Но в этом году у пляжа в Форте Пирс во Флориде его команда водолазов наткнулась на сокровище.

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Найдены золотые монеты стоят более $500 тыс. за штуку. Шмитт продолжил исследования этого места и нашел больше монет и пуговиц, а также несколько подсвечников.

Находки находятся под юрисдикцией окружного суда США Южного округа Флориды. По законодательству штат имеет право на 20% от всего, что нашли на его территории.

На юго-востоке Эгейского моря у острова Касос греческие археологи обнаружили корабль и II-II вв. до н. е. С античного корабля подняли амфоры. Они дают информацию об одном из тогдашних торговых маршрутов.

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