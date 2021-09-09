Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог

Рак груди с каждым годом молодеет. Поражает не только женщин, но и мужчин. Причиной развития являются генетические факторы и вредные привычки. Болезнь успешно лечится на ранних стадиях. Оперативное вмешательство обязательное в любом случае, при этом молочные железы не ампутируют, а вырезают только пораженные раком ткани. Эстетический вид грудь не теряют.

Об этом Gazeta.ua рассказал Игорь Зверев, хирург-онколог из столицы.

Автор: Игорь Зверев. "Молочная железа требует многих методов лечения. Чаще всего проводят операцию, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную", - рассказал Зверев.

Как изменилось распространение рака молочной железы за последние годы?

В Украине, как и во всем мире, рак молочной железы занимает первое место у женщин, среди всех онкологических патологий. У нас тенденция заболеваемости растет с каждым годом. На это влияет наследственность, экология, питание, злоупотребление алкоголем и курение, нерегулярная половая жизнь. Все чаще недуг встречается у молодых женщин. Ранее болели женщины 40 лет. Сейчас - за 30 и даже меньше. Моей самой молодой пациентке было 25 лет. Ситуация с коронавируса углубила проблему. Рак не спит. Пандемия его на паузу не поставила. Да, из-за нее не работают некоторые медицинские учреждения, но это не освобождает женщин от обязательного осмотра в маммолога раз в год, ультразвукового исследования молочных желез до 40 лет и маммографии после 40.

Что является причиной развития рака?

Первый фактор - наследственность. Если у бабушки или мамы есть мутации и поломки в генах, они эту мутацию способны передать детям и внукам. А это говорит о большой вероятности заболеть раком молочной железы. Если их рак сам по себе не наследственный - не передастся. Если пациентка знает о поломках в генах, ей надо подробнее обследоваться. Проходить УЗИ молочных желез дважды в год, а в отдельных случаях даже раз в три месяца. Молодым пациенткам нужно проходить магнитно-резонансную томографию молочных желез раз в год. Женщинам после 40 лет маммографию раз в год и УЗИ раз в полгода, МРТ с контрастом раз в год. Кроме наследственного фактора, развитию рака может способствовать лишний вес, курение и т. Есть определенные исследования, подтверждающие каждый из них, но чаще всего причиной развития рака является совокупность этих факторов.

Что делать женщинам, которые в зоне риска?

Если пациентка узнала, что имеет наследственную предрасположенность, зациклилась на этом и не может с ней жить - есть операция, которая решает проблему - это профилактическая мастэктомия. Во время нее пациентке удаляют ткань молочной железы под кожей. Оставляют сосок, кожу. Удаляют только определенную ткань железы и вставляют на ее место имплант. Это профилактика для женщины в которых доказана мутация в генах. Потому что, нет железы - нигде вырасти опухоли. После операции на вид грудь не меняются, иногда выглядят даже лучше, чем до операции. На современные импланты гарантия пожизненная. Если возникают осложнения - можно заменить, но здесь все индивидуально. В среднем профилактическая мастэктомия с имплантами на две молочные железы, операция, наркоз стоит в Украине $ 4-5 тыс.

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Как лечат рак груди?

Молочная железа требует многих методов лечения. Чаще всего оперируют, проводят химиотерапию, лучевую и таргетную терапии. Все эти методы лечения направлены на уничтожение опухоли и улучшение состояния пациентки. В последнее время активно продвигается направление таргетного лечения. Проще говоря препаратами, которые активно действуют на конкретные рецепторы клеток опухоли. Но все опухоли разные, поэтому и требуют отдельного подхода. Данная терапию применяют на всех стадиях рака. На первых она сводит риск рецидива опухоли к минимуму. На последнем - продлевает жизнь более чем на пять лет. Ранее четвертая стадия была приговором. Люди жили не больше 6 месяцев - года.

Таргетная терапия - дорогая. Одна доза стоит в среднем 30-40 тыс. грн. Препарат вводят каждые три недели в течение года

В Украине есть государственная программа по закупке этих препаратов в онкологические диспансеры, но она не покрывает потребности. Львиную долю препаратов пациенты должны приобретать сами.

Можно ли вылечиться без операции?

Хирургическое вмешательство является обязательным на любой стадии рака молочной железы, кроме четвертой. Бывает, что оперируем сразу, или сначала проводим химиотерапию, чтобы уменьшить опухоль, а уже потом ее вырезаем. Автор: Игорь Зверев. "Хирургическое вмешательство является обязательным на любой стадии рака молочной железы, кроме четвертой", - рассказал Зверев. Самое неприятное в раке молочной железы, когда пациент прошел полноценное лечение, а болезнь вернулась. Чем меньше стадия заболевания - тем ниже вероятность рецидива. Ранее при раке груди в 100% проводили мастэктомия - полностью удаляли молочную железу. Операция была большая и агрессивная, которая делала женщину глубоким инвалидом. Сейчас это редкость.

Ранее при раке груди в 100% проводили мастэктомия - полностью удаляли молочную железу. Операция была большая и агрессивная, которая делала женщину глубоким инвалидом. Сейчас это редкость

Сейчас появилось направление онкопластической хирургии. То есть опухоль удаляют, но женщину оставляют с грудью, не теряют эстетический вид. Операции с полным удалением органа - единичные во всем мире. В некоторых случаях женщина может даже кормить ребенка грудью

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Почему рак груди возникает и у мужчин?

В группе риска те мужчины у которых гинекомастия - заболевание, при котором вырастает женская ткань молочной железы. При этом условии имеет такие же риски заболеть раком груди, как и женщина.

Можно ли самостоятельно обнаружить рак груди?

Стадия, которую женщина может обнаружить сама - поздняя. Заметить изменения можно начиная со второй-третьей стадии. Первую не всегда может выявить даже врач. Может никак не проявляться и не болеть. Поэтому советую женщинам хотя бы раз в год обследоваться у маммолога и придерживаться здорового образа жизни.

Часто удается победить болезнь?

Все зависит от стадии. При первой - 95 женщин из 100 проживают более пяти лет. Если за это время рак не вернулся, дальше будут здоровы. При четвертой стадии удается вылечить 10-15 женщин из ста. Чем меньше стадия заболевания, тем ниже вероятность возвращения опухоли.

Полтора года действует программа медицинских гарантий, которая позволяет женщинам за 40 бесплатно обследоваться на рак груди. Это увеличило количество вовремя выявленных онкобольных?

Эта программа дает малый процент выявления рака, но глобально на ситуацию не влияет. Потому, что рак на первой стадии невозможно определить на ощупь. Он не имеет никаких клинических проявлений. Болезнь можно выявить только при современной, цифровой маммографии или МРТ, ведь эти опухоли размером в миллиметр. Для этого не хватает оборудования. Программа требует колоссальных финансовых поступлений. В каждом населенном пункте должен быть цифровой, современный маммограф, специалисты - рентгенологи, которые осматривают эти снимки и трактуют. Должна быть построена национальная система скрининга рака молочной железы. Сейчас в Украине это сделать не то, что невозможно, мы даже и близко к этому не подошли.

Как оцениваете уровень лечения рака груди в Украине?

У нас немало грамотных медиков, занимающихся самообразованием. Ездят по всему миру и учатся у ведущих специалистов за свой счет. Чаще всего это инициатива самих врачей, а не государства или коммунальных учреждений. Однако такие врачи в основном в частных больницах, потому что в государственных работать за 6-8 тысяч невозможно. Они не готовы к "не прозрачным" отношениям в конвертах. Хотят цивилизованности. Да, в частной клинике все дороже, но и услуги соответствующие. А в обычных онкодиспансерах квалификация врачей оставляет желать лучшего. Проблема в том, что уровень жизни наших пациентов не всегда позволяет лечиться в частных медучреждениях и приходится довольствоваться чем есть.

Проблема в том, что уровень жизни наших пациентов не всегда позволяет лечиться в частных медучреждениях и им приходится довольствоваться чем есть

Как снизить уровень заболеваемости?

Необходимо глобально изменить свое отношение к системе здравоохранения. Государство должно понимать, что хирург-онколог высшей категории, который делает сложные операции, не может получать мизерную зарплату. Если так пойдет и дальше в государственных больницах медиков не останется вообще. У молодые врачи более цивилизованный взгляд на свою работу, они хотят работать честно и официально, без головной боли. Потому что получается пациент, остается один на один со своей проблемой. Есть финансовая возможность - лечится, нет - довольствуется тем, что дает государство. Но эта помощь обычно не квалифицированная. Не на современном уровне. Должны идти денежные вложения и в аппаратуру. Поскольку в крупных городах есть цифровая, современная маммография, а в меньших стоит старое оборудование, от которого вреда больше, чем пользы.

Что посоветуете женщинам, чтобы максимально обезопасить себя от рака груди?

Найти маммолога, который хотя бы раз в год, если нет никаких наследственных проблем, будет наблюдать за вашим состоянием. Соблюдать здоровый образ жизни, но еще и любить себя. Ибо, если этого не будет, никто обследование проходить не захочет. Также ценить близких, потому что когда у женщины обнаруживают рак на запущенной стадии, страдают родные.

Елене Кармановой из Харькова без предупреждения ампутировали молочную железу. Об операции она узнала, отойдя от наркоза. Врач должен был лишь извлечь маленький кусочек ткани для проверки на наличие рака, но почему-то все пошло не так.