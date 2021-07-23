Врачи без предупреждения ампутировали женщине молочную железу

Харьковчанке Елене Кармановой без предупреждения ампутировали молочную железу. Фото: скриншот с видео

Елене Кармановой из Харькова без предупреждения ампутировали молочную железу. Об операции она узнала, отойдя от наркоза. Врач должен был лишь извлечь маленький кусочек ткани для проверки на наличие рака, но почему-то все пошло не так.

Уже три года женщина пытается узнать правду и установить справедливость, сообщает "Украина 24".

В 2018-м у Елены заподозрили злокачественную опухоль. Для того чтобы определиться с диагнозом, врачи предложили женщине пройти несложную операцию.

"Мне было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос, который я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое", - рассказала харьковчанка.

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Пострадавшая отмечает, что она не давала письменного согласия на такую ​​операцию. Женщина хотела проверить слова врачей о раке в другой клинике, но ей так и не отдали удаленную железу и материал для гистологии.

Через несколько месяцев после ампутации пострадавшей в письменной форме пообещали проведение реконструкции молочной железы за бюджетные деньги. Клиника должна была сделать операцию до февраля 2019 года, но женщина до сих пор остается без обещанной реконструкции.

У пациентки был правильно поставлен диагноз. Но она в него не верит, говорит хирург-онколог, директор Института медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева Николай Красносельский. Также он отмечает, что при проведении операции по удалению молочной железы единственной ошибкой якобы было то, что хирург не сделал об этом официальную запись. И пытается опровергнуть информацию об обещанной реконструкции.

Пострадавшая обратилась в полицию, там открыли уголовное производство о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами. Елена Карманова также требует возмещения морального вреда - 5 млн грн. Эти средства она планирует потратить на операцию по реконструкции груди.

В Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз. И вместо опухоли, удалили глаз. Это произошло два года назад. И только теперь мужчине смогли удалить опухоль, которая проросла в горло и правую ноздрю.