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среда, 03 октября 2018 14:14

Запретили препарат для профилактики инфаркта

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Запретили препарат для профилактики инфаркта
Запретили препарат для профилактики инфаркта. Фото: УНН.

Украина временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель":

"На основании поступления срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Киеве, и отрицательного заключения по качеству лаборатории по контролю качества лекарственных средств и медицинской продукции Государственной службы лекарственных средств в Киевской области, по установлению факта несоответствия требованиям методов контроля качества к регистрационному удостоверению препарата по показателям "Растворение", "Однородность дозированных единиц" и в соответствии с Конституцией Украины ....ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализации и применения лекарственного средства КЛОПИДОГРЕЛЯ ... ", - указано в документе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

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Все аптеки должны изъять данный препарат из обращения путем помещения его в карантин до нового распоряжения Гослекслужбы, передает УНН.

"Клопидогрел" применяется для профилактики атеротромбозов -инфаркт миокарда, ишемический инсульт, тромбоз периферических артерий у больных атеросклерозом.

Ранее рассказали, что нужно пить при первых признаках простуды. Если появились первые признаки вируса, следует употреблять больше жидкости, чтобы избавиться токсинов.

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