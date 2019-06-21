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пятница, 21 июня 2019 16:31

Запах пота: Супрун раскрыла впечатляющие причины

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Запах пота: Супрун раскрыла впечатляющие причины
На запах у женщин влияет прием гормональных контрацептивов Фото: tochkazoru.pp.ua

Запах пота мешает людям работать и жить. Они становятся робкими и неуверенными в себе. На запах тела влияет не только жара, а рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние. Также следует учитывать виды бактерий, живущих на коже, и косметические средства, которыми пользуетесь.

В зависимости от эмоционального состояния человек пахнет по-разному. А на запах у женщин может влиять прием гормональных контрацептивов или день цикла.

Об этом рассказала Ульяна Супрун в Фейсбук.

"На коже есть потовые екриновые, потовые апокриновые и сальные железы. Первые активно работают во время физических нагрузок и когда жарко. Этих желез больше, и они открываются непосредственно на поверхность кожи. Проливы апокриновых желез открываются в волосяной фолликуле. Эти железы начинают активно работать в период полового созревания. Расположены довольно локально - в подмышечных зонах, в зоне паха и вокруг сосков. они активируются, когда мы переживаем стресс, тем самым вызывают так называемый "эмоциональный пот".

Что влияет на зап тела:

Рацион

Продукты с высоким содержанием серы - лук, чеснок, кольраби или даже брокколи негативно влияют на запах тела. Алкоголь, большое количество углеводов и специй также делают запах пота более интенсивным.

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Бактерии и микроорганизмы

Они живут его верхних слоях нашей кожи - в подмышках стафилококки и коринебактерии. На их многообразие влияют применения косметических средств и антиперспирантов. Остаются те, которые могут "выдержать" действие средств.

Действующим веществом антиперспирантов зачастую являются соли алюминия. При контакте с потом они заделывают потовые железы. Как следствие - выделение пота уменьшается. Таким образом екриновые железы достаточно легко заблокировать, но апокриновые обезвредить труднее. Именно поэтому антиперспиранты хуже спасают от "эмоционального пота", возникающая из-за стресса.

Дезодоранты имеют в своем составе различные антимикробные вещества, подавляющие рост бактерий. Они не защищают от пота, но могут быть эффективными в преодолении неприятного запаха.

К концу недели будет только жара будет только расти. Температура воздуха днем ​​будет достигать +30....+36 градусов. На Западе с 22 июня будет немного свежее, +24... +29 градусов. В западных областях 21 июня будут грозовые дожди с градом и шквалами ветра.

Ливни могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и в Одесскую области.

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Дата
21
июня

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