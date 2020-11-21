Зафиксировали новый рекорд количества больных Сovid-19

Заболели 610 детей и 590 медработников. Фото: unsplash

21 ноября обнаружили 14 580 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19.

В частности, заболели 610 детей и 590 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки госпитализированы 1761 пациентов. Выздоровели 77989 человек. Летальных случаев - 215.

За сутки сделали 71949 тестов. В частности, методом ПЦР - 45508, методом ИФА - 26441

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 57807 случаев;

Винницкая область - 15 164 случая;

Волынская область - 21 131 случай;

Днепропетровская область - 27544 случаи;

Донецкая область - 19 685 случаев;

Житомирская область - 25 664 случая;

Закарпатская область - 21 165 случаев;

Запорожская область - 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;

Киевская область - 29 380 случаев;

Кировоградская область - 4142 случая;

Луганская область - 5617 случаев;

Львовская область - 40 416 случаев;

Николаевская область - 14 607 случаев;

Одесская область - 36 727 случаев;

Полтавская область - 17 942 случая;

Ровенская область - 27 539 случаев;

Сумская область - 21 833 случая;

Тернопольская область - 25 259 случаев;

Харьковская область - 50 784 случая;

Херсонская область - 8359 случаев;

Хмельницкая область - 25 820 случаев;

Черкасская область - 17 149 случаев;

Черновицкая область - 30 636 случаев;

Черниговская область - 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С субботу 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица будут иметь право штрафовать за неношение маски в общественных местах.