Зафиксировали новый рекорд количества больных Сovid-19

21 ноября обнаружили 14 580 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19.
В частности, заболели 610 детей и 590 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки госпитализированы 1761 пациентов. Выздоровели 77989 человек. Летальных случаев - 215.
За сутки сделали 71949 тестов. В частности, методом ПЦР - 45508, методом ИФА - 26441
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 57807 случаев;
Винницкая область - 15 164 случая;
Волынская область - 21 131 случай;
Днепропетровская область - 27544 случаи;
Донецкая область - 19 685 случаев;
Житомирская область - 25 664 случая;
Закарпатская область - 21 165 случаев;
Запорожская область - 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;
Киевская область - 29 380 случаев;
Кировоградская область - 4142 случая;
Луганская область - 5617 случаев;
Львовская область - 40 416 случаев;
Николаевская область - 14 607 случаев;
Одесская область - 36 727 случаев;
Полтавская область - 17 942 случая;
Ровенская область - 27 539 случаев;
Сумская область - 21 833 случая;
Тернопольская область - 25 259 случаев;
Харьковская область - 50 784 случая;
Херсонская область - 8359 случаев;
Хмельницкая область - 25 820 случаев;
Черкасская область - 17 149 случаев;
Черновицкая область - 30 636 случаев;
Черниговская область - 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С субботу 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица будут иметь право штрафовать за неношение маски в общественных местах.
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