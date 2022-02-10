За осложнение или смерть от Covid-прививок заплатят деньги: в Кабмине озвучили суммы

Кабмин принял денежные компенсации. Фото: Pexels

Кабмин установил размер компенсаций за осложнение или смерть после вакцинации или приема лекарств против Covid-19.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

В случае установления инвалидности после вакцинации или лечения:

для первой группы – 992 тыс. 400 грн компенсации;

для второй группы – 868 тыс. 350 грн.;

для третьей группы – 744 тыс. 300 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анонсировали предварительную запись на "смартфоны от Зеленского"

"Если будет доказано, что человек умер из-за прививки или после приема лекарства, его родственники получат 750 прожиточных минимумов (1 млн 860 тыс. 750 грн)", - говорится в документе.

С 14 марта вакцинированные бустером украинцы от 14 лет смогут получить дополнительные 500 грн от государства. Такие изменения в постановление о президентской программе "єПідтримка" сегодня принял Кабинет министров, сообщил премьер Денис Шмигаль на заседании правительства 9 февраля.