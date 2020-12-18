Вызовы "скорой" разделили на 4 категории

В Минздраве отменили деление граждан Украины на сельских и городских жителей. Фото: pixabay

Вызовы экстренной медицинской помощи Министерство здравоохранения разделило на 4 типа, соответствующие различным состояниям пациентов.

Время приезда "скорой" в этих категориях отличаться. Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия", сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

По ее словам, в Минздраве отменили деление граждан Украины на сельских и городских жителей, потому что "однозначно неотложные состояния протекают одинаково, как у жителя села, так и города".

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4 типа вызовов "скорой":

Критическое состояние

"Например, это остановка дыхания, это массивное кровотечение, это то состояние, которое угрожает прежде всего жизни пациента", - объясняет Садовьяк.

К такому пациенту бригада должна заехать за 10 минут.

Екстренное состояние

"Это случай, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья. Например, нарушение сознания - это подозрение на инфакрт или инсульт", - рассказывает заместитель министра.

К таким людям "скорая" должен ехать 20 минут.

Неотложное состояние

Это означает, что пациент не находится в критическом состоянии, однако требует осмотра медицинского работника.

"Например, повышение артериального давления, которое не несет угрожающих состояний. Или, например, подозрение на пневмонию", - объясняет Садовьяк.

В этом случае дистпетчер, которий общается с пациентом, анализирует его состояние. По этому обращению он может сообщить семейному врачу, передать этот вызов в центр первичной медико-санитарной помощи. При отсутствии возможностей бригада экстренной медицинской помощи все-таки может приехать.

"Но это будет в течение определенного периода и это не будет бригада, выполняющая выезды на экстренные и критические случаи", - добавляет заместитель министра.

Непрофильные вызовы

Это состояния, не требующие непосредственного осмотра врача.

"Диспетчер может порекомендовать что-то дистанционно, привлекая врача экстренной медицинской помощи или все же обратиться к семейному врачу", - объясняет Садовьяк.

В Минздраве говорят, что понимают, что установление таких нормативов на 100% не повлияет на своевременное прибытие экстренной бригады медицинской помощи.

"Поэтому Минздрав работает над тем, чтобы улучшить материальную базу, то есть обновить наш автомобильный парк. Мы уже в ожидании завершения процедуры закупки для станций неотложной помощи", - утверждает заместитель министра.

С завтрашнего дня мобильную бригаду для забора образцов у пациентов с Covid-19, можно будет вызвать с помощью контакт-центра. Об этом на утреннем брифинге 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.