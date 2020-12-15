Высокое давление увеличивает риск развития деменции - ученые

Исследователи обнаружили, что гипертония, которую человек не лечит, вызывает резкое снижение когнитивных возможностей среди взрослых среднего и старшего возраста. Фото: pixabay

Высокое кровяное давление в любом возрасте может ускорить развитие деменции - синдрома стойкого нарушения умственных функций вследствие органического поражения мозга.

Это доказывает исследование, опубликованное в журнале American Heart Association journal Hypertension, передаёт Ліга.net.

Ученые проанализировали информацию о артериальном давлении и когнитивных функциях более 7000 взрослых бразильцев. Средний возраст участников - 59 лет. За ними наблюдали в течение 4 лет. В рамках исследования они проходили тесты на память, исполнительную функцию и скорость речи. Исследователи обнаружили, что гипертония, которую человек не лечит, вызывает резкое снижение когнитивных возможностей среди взрослых среднего и старшего возраста.

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Они также сделали вывод, что когнитивный спад не зависит от того, сколько времени человек страдает гипертонией. Они предполагают, что даже небольшая продолжительность высокого кровяного давления может негативно повлиять на память и речь человека.

"Мы сначала предполагали, что негативные последствия гипертонии на когнитивные функции будут более критическими, когда гипертония начнется в молодом возрасте. Однако наши результаты показывают подобное снижение когнитивной работоспособности, независимо от того, началась гипертония в среднем возрасте или в старшем возрасте", - заявила автор исследования Сандхи Мария Баррето.

По словам исследователей, эффективное лечение высокого кровяного давления в любом возрасте может уменьшить или предотвратить ускорение развития когнитивных заболеваний, например, деменции. Исследование показало, что взрослые с неконтролируемой гипертонией часто испытывают быстрее спад памяти и когнитивных функций, чем взрослые с гипертонией, которая хорошо контролировалась.

Прямое влияние на когнитивные способности в пожилом возрасте, таких как память, внимание, восприятие и другие, может иметь еда. Это ключевой вывод исследования Университета штата Айова, пишет Лига. net. Ученые проанализировали данные 1787 британцев в возрасте от 46 до 77 лет.