Ученые доказали связь между питанием и когнитивными способностями

 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 216
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 612
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1206
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 657
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4419
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4716
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1647
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 558
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3474
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 297
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 801
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 279
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2232
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 702
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 15:27

Ученые доказали связь между питанием и когнитивными способностями

  Комментировать
Ученые доказали связь между питанием и когнитивными способностями
Ежедневное умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, связано с улучшением когнитивных функций. Фото: pixabay

Прямое влияние на когнитивные способности в пожилом возрасте, таких как память, внимание, восприятие и другие, может иметь еда.

Это ключевой вывод исследования Университета штата Айова, пишет Лига. net.

Ученые проанализировали данные 1787 британцев в возрасте от 46 до 77 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начало Рождественского поста: чем питаться и как соблюдать

Участники исследования трижды - 2006-го, 2012-го, 2016 года - прошли тест на подвижный интеллект - FIT - способность к мышлению и решению новых проблем, независимо от предыдущего опыта. Снижение подвижного интеллекта связано с возрастом, а FIT показывает, как человек "понимает на лету". Участники также ответили на вопросы потребления пищи и алкоголя. Они указывали частоту применения свежих фруктов, сухофруктов, сырых овощей, салатов, вареных овощей, жирной и нежирной рыбы, обработанного мяса, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, круп, чая, кофе, пива и сидра, красного и белого вина, шампанского и ликера.

Ученые сделали такие выводы: потребление сыра защищает от возрастных когнитивных проблем. Ежедневное умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, связано с улучшением когнитивных функций. Еженедельное употребление баранины, но не другого красного мяса, улучшает когнитивные способности. Чрезмерное употребление соли вредно. Однако только лицам, которые уже находятся в группе риска болезни Альцгеймера. Возможно, им придется следить за потреблением соли, чтобы избежать когнитивных проблем со временем.

"В зависимости от генетических факторов некоторые люди более защищены от развития болезни Альцгеймера. Однако, я считаю, что правильный выбор пищи может предотвратить заболевание и риск снижения когнитивных способностей", - рассказывает Брэндон Клинединст, доктор нейрологических наук, работающий в отделе пищевых наук и питания человека в Университете штата Айова.

Медики раскрыли невероятные свойства гречки. Оказалось, что этот продукт может продлить жизнь при ежедневном употреблении. Такие выводы сделаны диетологами по итогам исследования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые доказали связь между питанием и когнитивными способностями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны 5 Просмотров: 12197
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11648
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 11601
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9225
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 9036
Здоровье
Американские гинекологи рассказали, можно ли прививаться от Covid-19 беременным
Американские гинекологи рассказали, можно ли прививаться от Covid-19 беременным Просмотров: 9
Израиль и Украина договорились о сотрудничестве в создании вакцины
Израиль и Украина договорились о сотрудничестве в создании вакцины Просмотров: 54
Нарушители масочного режима за неделю заплатили полмиллиона гривен штрафов
Нарушители масочного режима за неделю заплатили полмиллиона гривен штрафов Просмотров: 63
Депутат заверил, что государство организует бесплатную вакцинацию для украинцев
Депутат заверил, что государство организует бесплатную вакцинацию для украинцев Просмотров: 54
"Слугу" начали тролить во фракции за "вымышленный" Covid-19
"Слугу" начали тролить во фракции за "вымышленный" Covid-19 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
3
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
2
Арестовали 40 националистов
Голосов: 18
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть