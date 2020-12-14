Ученые доказали связь между питанием и когнитивными способностями

Ежедневное умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, связано с улучшением когнитивных функций. Фото: pixabay

Прямое влияние на когнитивные способности в пожилом возрасте, таких как память, внимание, восприятие и другие, может иметь еда.

Это ключевой вывод исследования Университета штата Айова, пишет Лига. net.

Ученые проанализировали данные 1787 британцев в возрасте от 46 до 77 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начало Рождественского поста: чем питаться и как соблюдать

Участники исследования трижды - 2006-го, 2012-го, 2016 года - прошли тест на подвижный интеллект - FIT - способность к мышлению и решению новых проблем, независимо от предыдущего опыта. Снижение подвижного интеллекта связано с возрастом, а FIT показывает, как человек "понимает на лету". Участники также ответили на вопросы потребления пищи и алкоголя. Они указывали частоту применения свежих фруктов, сухофруктов, сырых овощей, салатов, вареных овощей, жирной и нежирной рыбы, обработанного мяса, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, круп, чая, кофе, пива и сидра, красного и белого вина, шампанского и ликера.

Ученые сделали такие выводы: потребление сыра защищает от возрастных когнитивных проблем. Ежедневное умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, связано с улучшением когнитивных функций. Еженедельное употребление баранины, но не другого красного мяса, улучшает когнитивные способности. Чрезмерное употребление соли вредно. Однако только лицам, которые уже находятся в группе риска болезни Альцгеймера. Возможно, им придется следить за потреблением соли, чтобы избежать когнитивных проблем со временем.

"В зависимости от генетических факторов некоторые люди более защищены от развития болезни Альцгеймера. Однако, я считаю, что правильный выбор пищи может предотвратить заболевание и риск снижения когнитивных способностей", - рассказывает Брэндон Клинединст, доктор нейрологических наук, работающий в отделе пищевых наук и питания человека в Университете штата Айова.

Медики раскрыли невероятные свойства гречки. Оказалось, что этот продукт может продлить жизнь при ежедневном употреблении. Такие выводы сделаны диетологами по итогам исследования.