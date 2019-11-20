Вспышки вируса Коксаки в Одессе не фиксируют, но школы закрыли на карантин

Для вируса Коксаки характерным симптомом является сыпь на ладонях, ступнях и вокруг рта. Фото: vesti.ua

В школах Одессы вісів классов закрыли на карантин из-за вирусных заболеваний. Есть сообщения о вирусе Коксаки.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Чиновница призвала родителей не пускать детей в школу, если они имеют хоть малейшие признаки заболевания. В таких случаях учителя и медицинские работники будут вынуждены забирать детей с уроков и изолировать в медпунктах. Родителей будут вызывать с работы, чтобы забрали больных детей домой.

Причина в том, что что ученики школ массово болеют вирусными заболеваниями.

"Восемь классов одесских школ закрыты на карантин. Более 30 процентов их учеников болеют острыми респираторными заболеваниями. Среди них есть не только случаи простудных заболеваний, но и вируса Коксаки", - рассказала Елена Валерьевна на пресс-концеренции 18 ноября.

По ее словам, вируса Коксаки бояться не стоит - эта болезнь распространена в Одессе среди воспитанников детских садов и учащихся школ, как ветрянка. Симптомы повторяют все вирусные заболевания. Единственное отличие: у больных вирусом Коксаки наблюдаются высыпания на ладонях рук.

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15 ноября она на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором сказала, что речь идет о восьми классах Одесской общеобразовательной школы №63. А вирус Коксаки не имеет подтверждений, о нем говорят только родители детей, которые заболели.

О том, что вспышки упомянутого вируса в школе №63 нет, сообщили Gazeta.ua в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

"Вирус Коксаки относят к энтеровирусов. В школе зарегистрированы три случая с предварительным диагнозом" энтеровирусная инфекция ".Попередний диагноз подтвердят или опровергнут после результатов лабораторных исследований. Вспышки вируса Коксаки нет. Дети болеют простудой. Других случаев энтеровируса не регистрировали, - прокомментировала сегодня эпидемическую ситуацию врач-эпидемиолог Одесского областного лабораторного центра Елена Пещанского.

В самой школе №63 нам по телефону сообщили, что карантин длился 10 дней и завершается на этой неделе.

В Украине участились случаи заражения вирусом Коксаки. Преимущественно его привозят отдыхающие из Турции. Он является очень заразным и легко передается от человека к человеку, поэтому в опасности является каждый украинец. Врач рассказала, ка уберечься от вируса.