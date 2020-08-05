Врачи раскрыли последствия трения глаз

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Зрение можно испортить не только частым использованием гаджетов. Хорошо им вредят и руки. Если ними часто тереть глаза.

Офтальмологи из Германии назвали 3 вредные для зрения привычки, которые у большинства людей.

Тереть глаза

Регулярное растирание глаз также может привести к деформации роговицы или ее истончением. В худшем случае роговица способна покрыться рубцами.

При усталости слезные железы в глазах выделяют меньше жидкости и те становятся сухими и чешутся, вызывая рефлекторное желание их потереть. Однако любой человек, который делает это, переносит в глаза бактерии с поверхности рук, рискуя получить воспаление и инфекцию. Тем более сейчас, когда в мире ширится коронавирус.

Пренебрегать солнцезащитными очками в солнечные дни

Люди, чьи глаза долго подвергаются солнечного излучению, рискуют получить ожог роговицы и сетчатки. Результатом могут стать мучительное раздражение, инфекции, воспаления.

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Носить контактные линзы очень долго

В них нельзя проводить длительное время без чистки - тем больше спать. Такая привычка не позволяет слезной жидкости правильно циркулировать, поэтому контактная линза буквально прилипает к глазу.

Постоянное ношение линз повышает риск быстрого распространения микробов на хрусталике, что чревато воспалением в органах зрения.

22 апреля 1969 в методической больницы Хьюстона доктор Мур провел первую в мире трансплантацию глаза человеку. Пациентом был Джон Мэдден, а донором - умер человек от опухоли в головном мозге. От него и были взяты роговица, хрусталик и радужная оболочка.